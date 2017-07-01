Annesinin ’öldür’ talimatı verdiği genç kız toprağa verildi

Talihsiz kızın cenaze töreninde gözyaşları sel olurken aile üyeleri Taşkın’ın tabutuna sarılarak sinir krizleri geçirdi. Cenazede ayrıca jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri de alındı.

18 Ekim 2016 tarihinde İhlas Haber Ajansı’na (İHA) ulaşan Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Oynağanlı köyünde yaşayan baba Ali Taşkın, o tarihten bir hafta önce ’bakkala gidiyorum’ diyerek evinden ayrılan 16 yaşındaki Hatice Taşkın isimli kızından bir daha haber alınamadığını söyleyerek kızının bulunmasını istemişti. Aile üyeleri kızlarının bulunması için bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılmışlardı. Programda genç kızın annesi Fadime Taşkın şok bir itirafta bulunarak kızlarını köyde yaşayan 44 yaşındaki Soner A. isimli kişinin kaçırdığını ve ona "kızını öldürmesini" söylediğini itiraf etmişti. Anne Taşkın canlı yayında bulunduğu korkunç itirafın ardından İstanbul’da, Afyonkarahisar Şuhut Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile gözaltına alınarak Şuhut’a getirilmiş ve ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

“Olayın faili cezaevinde”

Olayın ardından aynı köyde yaşayan Soner A. (44), jandarma ekipleri tarafından Denizli’de yakalanarak gözaltına alınmıştı. Soner A. genç kızı Isparta’nın Senirkent ilçesinde gömdüğü yeri göstermiş ve kızın cesedi yapılan kazı çalışması ile çıkarılmıştı. Katil zanlısı Soner A., daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

“Tabutuna duvak konuldu”

Genç kızın cenazesi için dün savcılık tarafından defin izni çıkarıldı. Taşkın’ın cenazesi dün Isparta Devlet Hastanesi morgundan alınarak önce Şuhut’a bağlı Karaadili beldesindeki morga ardından da helallik için baba evine getirildi. Burada genç kızın tabutunu gören yakınları feryat ederek, sinir krizleri geçirdi. Tabutuna duvak konulan genç kız için aile üyeleri ve yakınları ağıtlar yaktı. Helallik alınmasının ardından Taşkın’ın cenazesi Oynağanlı Köyü Camiine getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taşkın’ın cenazesi köy mezarlığından toprağa verildi.

“Abla helallik alınması sırasında güçlükle ayakta kaldı”

Hatice Taşkın’ın kaybolmadan yaklaşık 4 ay önce bir yakını ile nişanlandığı da öğrenilirken, ilerleyen zamanlarda düğün yapmayı planladığı kaydedildi.

Öte yandan, helallik alınması sırasında kardeşinin cinayetinin aydınlatılmasında önemli bilgiler veren ablası Gülsün Taşkın’ın ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenirken, diğer erkek kardeşi Arif Taşkın’ın da tabuta sarılarak uzun süre ağlaması yürekleri dağladı.

Katil zanlısı genç kızı iki defa boğmuş

Diğer yandan, genç kızın katil zanlısı Soner A.’nın, Taşkın’ı katlettiği evinin de jandarma ekipleri tarafından kilitlenerek mühürlenmesi de dikkatlerden kaçmadı. Katil zanlısı genç kızı evinin bir odasında eliyle boğduğunu daha sonra götürdüğü diğer odada iple boğarak öldüğünden emin olmak istediğini sorgusundan itiraf etmişti.

Genç kızı son yolculuğuna uğurlayan 210 nüfuslu Oynağan köyü sakinleri ise köylerinde böyle bir olayın yaşanmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, bir daha ne köylerinde ne de başka bir yerde bu tür bir olayın yaşanmaması temennisinde bulundu.