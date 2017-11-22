Apaydın kabri başında anıldı

1932 yılında dünyaya gelen ve iki yıl önce hayatını kaybeden Alpaydın’ın mezarı başında İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından okunan Kur’anı Kerim ile yad edildi. Anma programına İl Müftü Yardımcısı Galip Kolcu ve Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İbrahim Durgut’un yanı sıra yakınları ve İmam Hatip Lisesi öğrencileri katıldı.

Durgut etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, “Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak bir büyüğümüzü bir abimizi vefatının seneyi devriyesinde 2. yılında anmak için öğrencilerimizle geldik. Öğrencilerimizin okumuş oldukları hatimlerin burada dualarını yaptık. Merhum hocamız Osman Nuri Alpaydın Türkiye’deki açılan ilk İmam Hatiplerin 1951 yılında İstanbul’da açılan ilk İmam Hatip Okulu’nun ilk öğrencisi. Kendileri bir numaralı diploma ile mezun olmuş. Bu anlamda bir vefa borcu olarak kendisini andık. Bu vesileyle ilk İmam Hatip okullarının açılmasına vesile olan 21 Kasım’da vefat yıldönümünü idrak etmiş olduğumuz Mahmut Celalettin Ökten hocamızı da rahmetle minnetle burada almak istiyorum. Bu vesileyle tüm İmam Hatip okullarında emeği geçmiş hocalarımızı rahmetle anıyorum. Bu vesile ile tüm hocalarımıza rahmet diliyorum. Hocamızın ilk mezun olarak Afyonkarahisarımızda olması bizim açımızdan büyük bir şanstır. Onun hizmetlerini anmak, hizmetlerini yad etmek için buraya geldik. Yüce Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.