Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 16:24

Apaydın kabri başında anıldı

İstanbul İmam Hatip Lisesi’nin ilk mezunlarından Osman Nuri Alpaydın, vefatının ikinci yılında Afyonkarahisar’da mezarı başında anıldı.

Apaydın kabri başında anıldı

22 Kasım 2017 16:24


1932 yılında dünyaya gelen ve iki yıl önce hayatını kaybeden Alpaydın’ın mezarı başında İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından okunan Kur’anı Kerim ile yad edildi. Anma programına İl Müftü Yardımcısı Galip Kolcu ve Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İbrahim Durgut’un yanı sıra yakınları ve İmam Hatip Lisesi öğrencileri katıldı.


Durgut etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, “Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak bir büyüğümüzü bir abimizi vefatının seneyi devriyesinde 2. yılında anmak için öğrencilerimizle geldik. Öğrencilerimizin okumuş oldukları hatimlerin burada dualarını yaptık. Merhum hocamız Osman Nuri Alpaydın Türkiye’deki açılan ilk İmam Hatiplerin 1951 yılında İstanbul’da açılan ilk İmam Hatip Okulu’nun ilk öğrencisi. Kendileri bir numaralı diploma ile mezun olmuş. Bu anlamda bir vefa borcu olarak kendisini andık. Bu vesileyle ilk İmam Hatip okullarının açılmasına vesile olan 21 Kasım’da vefat yıldönümünü idrak etmiş olduğumuz Mahmut Celalettin Ökten hocamızı da rahmetle minnetle burada almak istiyorum. Bu vesileyle tüm İmam Hatip okullarında emeği geçmiş hocalarımızı rahmetle anıyorum. Bu vesile ile tüm hocalarımıza rahmet diliyorum. Hocamızın ilk mezun olarak Afyonkarahisarımızda olması bizim açımızdan büyük bir şanstır. Onun hizmetlerini anmak, hizmetlerini yad etmek için buraya geldik. Yüce Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç