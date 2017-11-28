Arabulucu avukatlar Afyonkarahisar’da bir araya geldi

Dursun Yassıkaya, Türkiye’de yeni uygulamaya geçen ‘arabuluculuk’ ile ilgili olarak, “Uygulama her şeyden önce hukuk sistemimizde hak temeli anlayışı ile menfaat temelinin paralel olduğu bir anlayışta olacak, 2 tarafın da elde edeceği kazançların çok kısa bir süre ve az bir maliyetle elde etmeleri söz konusu” dedi.

Adalet Bakanlığı, İngiltere Büyükelçiliği ve Bağımsız Arabulucular Derneği tarafından Afyonkarahisar’da, “Arabuluculuk Beceri Eğitimi ve Arabulucuk Avukatlığı” konulu bir seminer gerçekleştirildi. İş uyuşmazlığında uygulamaya geçen arabuluculuk uygulamasının, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle zorunlu hale geleceğini ve dava şartı olacağını belirten Av. Yassıkaya, “Ancak uygulamada bir tek istisnası var o da iş kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklanan uygulamalar ihtiyari arabuluculukla çözümlenebilir ancak zorunlu değil. Buradaki uygulamada davaların uzun sürmesinden ziyade her iki tarafın da elde edebilecekleri kazançlarının da çok kısa bir sürede ve çok az bir maliyetle elde etmeleri söz konusu. Arabuluculuk 2-3 yıl süren davalar yerine en fazla 30 gün içerisinde bitmek zorunda. Arabulucukta alınan ücret de son derece düşük ve yüzde 6 gibi bir oran. Aksi kararlaştırılmadığı takdirde bu oran iki tarafa eşit uygulanmak zorunda. Yeni getirilen iş kanunu ile arabulucuk süreci gizli ve burada sunulan bilgi ve belgeler de mahkemede delil olarak kullanılamayacak” diye konuştu.

Öte yandan, seminerlerin toplamda 30 ilde yapılacağı ve Afyonkarahisar’da yapılan seminerin bu kapsamında 17. olduğu kaydedildi.