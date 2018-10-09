Arama köpeklerine zorlu sınav

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 'Köpekli Arama Timi Eğitim ve Görev Yeterlilik Sınavı'na katılan köpekler, zorlu parkurlardan geçerek sertifika almaya hak kazanıyor. İki yıl geçerliliği olan sertifikaya sahip olan arama ve kurtarma köpekleri Türkiye'de olası afetlerde görev alacak.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığının ülke genelinde olası afetlerde görev alabilecek Köpekli Arama Kurtarma Timlerini belirlemek için Afyonkarahisar'da düzenlediği sınava 33 Köpekli Arama Timi katıldı. Hakem heyetinin puanlama sistemiyle enkaz altında 24 dakikada 3 adet kazazedeyi bulmak için kıyasıya mücadele veren arama ve kurtarma köpekleri, sınavda başarılı oldukları takdirde 2 yıl geçerliliği olan sertifikayı alabiliyor.

33 Köpekli Arama Timine 16 günlük zorlu sınav

Afyonkarahisar Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü İsmail Özkan, “Köpekli Arama Timi Eğitim ve Görev Yeterlilik Sınavı” hakkında bilgi vererek sınava 33 Köpekli Arama Timi'nin katıldığını söyledi. Özkan, “AFAD Başkanlığımızın kontrolünde Türkiye'deki arama kurtarma hizmetlerine yönelik köpekli arama timlerinin sınavları 2 yıl boyunda ilimizde yapılmakta olup, AFAD yerleşkemizde eğitim alanında yapılmakta ve eğitimi geçen köpeklerde sertifikalandırma yapılıyor. Bu yıl toplamda 33 Köpekli Arama Timi bu sınava müracaat etmiş olup 3 kategori halinde toplam 16 günde sınavlar tamamlanacak arkasından hakemlerimizin puanlama sistemine göre belirli bir barajı aşan köpeklerimize sertifikalandırma işlemi yapılacaktır” dedi.

“Sertifika alan köpekler arama ve kurtarma hizmetinde görev alacak”

Burada sertifika alan köpeklerin Türkiye'deki arama kurtarma hizmetinde görev alabileceğini kaydeden Özkan, “Ayrıca özel sivil toplum kuruluşları ya da kamu kurumlarından da eğer ihtiyacımız olduğunda da bu tür kurumlardan Köpekli Arama Timi Sınavını geçmiş köpekler varsa onları da bizler görevlendirebileceğiz AFAD olarak. Köpekler ilk olarak çeviklik ve itaat eğitim sınavını geçiyor, arkasından bunu geçen köpeğimiz eğitim yeterlilik, eğitim yeterlilik sınavını geçen köpeğimiz görev yeterlilik sınavına giriyor ve kazanırsa sertifikalandırılıyor” diye konuştu.

“Sınavı geçmek için bir sürü kriter var”

2017-2018 Köpekli Arama Timi Sınavı Hakemi Selim Babuç ise köpeklerin sertifika alabilmeleri için ne tür aşamalardan geçtiğini anlattı. Babuç, “Bugün burada sınava giren arkadaşların köpeklerini test ediyoruz. Sınavı geçerlerse enkazlarda oluşabilecek olaylarda görev yapabilmek için sertifika alacaklar burada. Köpekler burnunu kullanarak içerideki kazazedeleri bulup bize havlayarak işaret vermesini istiyoruz. Köpeğin enkaz üzerinde bağımsız olarak çalışması gerekir, sahibinden bağımsız olarak. Yaralıyı bulduktan sonra sahibinden habersiz bir şekilde havlaması gerekiyor. Enkaz üzerinde rahat, çevik hareket etmesi gerekiyor. Bunun gibi bir sürü kriterleri var. Bu saydığımız kriterleri geçen köpekler Türkiye'deki enkazlarda görev yapmaya hazır köpeklerdir, en sonunda da belgelerini alıp görev yapabilirler. Burada sınavı geçemeyen köpekler de bir sonraki yılda yapılacak sınava hazırlanıp tekrar değerlendirmeye girebilirler” diye konuştu.