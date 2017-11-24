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24 Kasım 2017 17:04

Arısoy’un “Dar Gelire Dair Hezeyanlar” isimli yeni kitabı çıktı

Afyonkarahisar’da gazetecilik yapan Murat Arısoy’un “Dar Gelire Dair Hezeyanlar” isimli yeni kitabı çıktıKentteki yerel bir gazetede muhabirlik yapan Arısoy’un 5’inci kitabı olan Dar Gelire Dair Hezeyanlar kitabı Sinada Yayınevi’nden çıktı.

Arısoy’un “Dar Gelire Dair Hezeyanlar” isimli yeni kitabı çıktı

24 Kasım 2017 17:04

Afyonkarahisar’da gazetecilik yapan Murat Arısoy’un “Dar Gelire Dair Hezeyanlar” isimli yeni kitabı çıktı


Kentteki yerel bir gazetede muhabirlik yapan Arısoy’un 5’inci kitabı olan Dar Gelire Dair Hezeyanlar kitabı Sinada Yayınevi’nden çıktı. Dar gelir ile ilgili düşüncelerin yanı sıra ’nasıl zengin oluruz?’ sorusunun cevabını da bulma gayretindeki kitabın fiyatı, tüm dar gelirliler okusun diye 5 lira olarak belirlendi.


Diğer yandan, Dar Gelire Dair Hezeyanlar kitabının imza gününün 26 Kasım Pazar günü saat 13.00’da Sinada Yayınevi’nde düzenleneceği kaydedildi.




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