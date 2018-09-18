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- Afyonkarahisar (İHA) – Afyonkarahisar’da özel bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralanırken olay yerinde çalışmalar sürüyor.

- Afyonkarahisar (İHA) – Afyonkarahisar'da özel bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralanırken olay yerinde çalışmalar sürüyor. Alınan bilgiye göre kaza, sabaha karşı Afyonkarahisar-Antalya Karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsü, bilinmeyen bir sebepten kontrolden çıkarak refüjde bulunan su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekibi sevk edilirken ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.


- Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken olay yerinde yaralıları kurtarma çalışmaları sürüyor.

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