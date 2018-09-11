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Asansör boşluğuna düşen şahıs ağır yaralandı

Afyonkarahisar’da bir anlık dalgınlık sonucu misafir olarak geldiği arkadaşının kaldığı apartmanın 5’inci katından asansör boşluğuna düşen şahıs ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'da bir anlık dalgınlık sonucu misafir olarak geldiği arkadaşının kaldığı apartmanın 5'inci katından asansör boşluğuna düşen şahıs ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre olay, merkeze bağlı Erenler mahallesinde yaşandı. İzmir'den gelen arkadaşının yanı giden Erol Ş. (45), apartmanın 5'inci katında bulunduğu sırada bir anlık dalgınlık sonucu asansör boşluğuna düştü. Olay hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirilirken Afyonkarahisar Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri de, şahsı bulunduğu yerden yapılan çalışma sonucu çıkardı. Ağır yaralanan şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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