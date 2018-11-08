"Atamızın Yolundayız" etkinliğine katılan bisiklet grubu Sandıklı'da

'10 Kasım Haftası' nedeniyle "Atamızın Yolundayız" etkinliği kapsamında bisikletleri yola çıkan Türkiye Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi'nin 11 üyesi, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine ulaştı.

Öğretmevi'nde konaklayan ve sabah erken saatlerde Ankara'ya doğru yola çıkan grup, 10 Kasım'da Türkiye'nin değişik illerinden gelecek olan bisikletlilerle birleşip şehir turu attıktan sonra Anıtkabir'e gidecek.

Türkiye Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Hümeyra Yıkılmaz; “Türkiye Bisikletliler Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği 'Ata'mızın Yolundayız' etkinliğine Aydın'dan katılıyoruz. Aydın olarak bu yıl 5'incisini gerçekleştiriyoruz. 11 arkadaşımız pedal çeviriyor. Daha önceki yıllarda 11 ile 17 arasında katılımcımız oldu. Toplam 630 kilometrelik parkurumuz var. Oldukça zorlu, oldukça da anlamlı bir yolculuk. İlk gün Denizli'deydik. İkinci gün Denizli'den 160 kilometre yol yaparak Sandıklı'ya gelerek dinlendik. Hem 160 kilometrelik uzun bir parkur hem de çok rampalı bir parkurdu. Tabii rüzgarın da bunda etkisi var. Bu akşam da Emirdağ Öğretmenevi'ne ulaşmayı planlıyoruz. Yarın Emirdağ'dan çıkarak Ankara'nın Polatlı ilçesine ulaşacağız. 10 Kasım'da sabah saatlerinde Polatlı'dan yola çıkarak öğle saatlerinde Anıtkabir'e varmayı planlıyoruz. Ankara'da Türkiye'nin çok değişik yerlerinden gelen bisikletli arkadaşlarımız var. Onlarla belirli bir noktada birleşip şehir içi turu attıktan sonra Anıtkabir'i ziyaret edeceğiz” dedi.