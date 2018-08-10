Atlıhisar ve Balçıkhisar’da imar değişikliği

Tapusunda Curman mevkii, 162 taşınmazlar üzerinde mevcut imar planında bulunan 700 metre genişliğinde ki yolun parsel sınırına kaydırılması için hazırlanan, imar planı ve eklerinin onaylanması talebi ilgili komisyonlara gönderildi. Atlıhisar köyünde ise 138 ada, 10, 13, 24, 25 ve 26 parsel numaralarıyla kayıtlı taşınmazlar üzerinde mevcut imar planında bulunan hayvan pazarının kaldırılarak konut alanı oluşturulması amaçlı hazırlanan imar planı ve eklerinin onaylanması konusu da komisyona sevk edildi.