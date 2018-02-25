Diğer
Kategoriler
25 Şubat 2018 15:03

ATM’yi soymaya çalışan hırsızlar, alarmın devreye girmesiyle kaçtı

Afyonkarahisar’da özel bir bankaya ait ATM’yi soymak isteyen hırsızlar alarmın devreye girmesi sonucu kaçtı.

ATM’yi soymaya çalışan hırsızlar, alarmın devreye girmesiyle kaçtı

25 Şubat 2018 15:03


Kent Merkezi Yeşilyol Caddesi üzerinde bulunan özel bir bankaya ait ATM’den bugün öğle saatlerinde hırsızlık teşebbüsünde bulunulduğu öğrenildi. Cadde üzerinde bulunan ATM’nin alarmının devreye girdiğini Emniyete bildiren banka yetkilileri, polisle birlikte ATM’nin bulunduğu yere geldi. Burada polis ekipleri ve banka görevlilerinin yaptığı inceleme kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ATM’nin arkasında bulunan kilitli bölmenin açılmaya çalışılması sonucu hırsızlık teşebbüsünde bulunulduğu öğrenildi. Alarmın devreye girmesi sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiremeyen şüphelilerin olay yerinden kaçtığı bildirildi.


Olaya ilişkin emniyet ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç