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Ava giden genç kendini vurdu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde ava giden bir genç, av tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ava giden bir genç, av tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre olay, Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar ve Bademli köyü arasında bulunan dağlık alanda akşam saatlerinde meydana geldi. İki arkadaşıyla avlanmaya giden Serdar S. (18) avlanırken ayağının kayması dolayısıyla yere düştü. Yere düşen gencin elinde bulunan av tüfeği patlayarak kendisine isabet etti. Olay yerinde genç ağır yaralanırken ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Serdar S. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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