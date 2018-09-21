AVM'de aşure yapım atölyesi

ECE Türkiye tarafından yönetilen Park Afyon Alışveriş Merkezi, Afyon'da ilk kez ve sıra dışı bir etkinliğe daha imza atıyor.

20 Eylül Aşure Günü kapsamında AVM içi ortak alanda ziyaretçilerin katılımıyla aşure yapım etkinliği gerçekleştirildi. Tüm malzemelerin Park Afyon tarafından karşılandığı etkinlikte ziyaretçiler malzemeleri el birliği ile tek tek pişirmeye hazır hale getirdiler. Şef önderliğinde geleneksel şekilde pişirilen aşure, katılımcılara özel paketler ile dağıtıldı. Eğlenceli anlara sahne olan ve Afyon'da bir alışveriş merkezinde ilk defa yapılan etkinliği ziyaretçiler oldukça beğendi.

Ayrıca özel logolu kavanozlarda AVM'ye giriş yapan ziyaretçilere ve mağazalara da ikramlık aşureler dağıtıldı.