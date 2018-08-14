Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı yapıldı

Ruhen, zihnen ve bedenen sağlıklı nesillere sahip olmanın bir milletin en büyük zenginliği olduğuna dikkat çeken Vali Mustafa Tutulmaz, “Bağımlılıkla mücadele artık hükümetlerimizin önemli politikalarından biri haline geldi. Daha önceki hükümetler ve şuandaki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bağımlılıkla mücadeleyi öncelikli ve önemli konulardan biri haline getirdi. İl genelinde en üst düzey yöneticilerle bu işe müdahale edilmesi ve tedbirlerin alınması gerektiği yönünde emir verildi. Bu doğrultuda bugün yılın ikinci toplantısında bir aradayız. Güçlü ülke, sanayisi, ekonomisi, ticareti, ordusu güçlü devlet manasına gelmez. Elbette bunların tamamı gereklidir, önemlidir, her biri kendi başına bir değerdir. Ancak bize göre bir milletin en büyük hazinesi, en büyük güç kaynağı, ruhen, zihnen ve bedenen sağlıklı nesillere sahip olmasıdır. Evlatlarımız ne kadar zinde, ne derece sağlıklı olursa ülkemizin geleceği o kadar parlak, o kadar aydınlık olur. Gençlerini alkol, içki, uyuşturucu, sigara, kumar, terör gibi dehlizlerde kaybeden ülkelerin istikbali karanlıktır. İşte bu sebeple bağımlılık konusunda tüm vatandaşlarımızı adeta bir seferberlik ruhuyla mücadeleye davet ediyorum” dedi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Mustafa Tutulmaz’ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Selçuk Avan, Vali Yardımcısı Dr. Adem Uslu, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Demirkapu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma, İl Emniyet Müdür Vekili Gürsel Yıldız, il müdürleri ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.