Bahçeli’nin ’Askıda Ekmek’ kampanyasına Afyonkarahisar’dan destek

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İl Başkanı Mehmet Kocacan, Merkez İlçe Başkanı Fahri Fevzi Kartal ve İl Yönetim Kurulu üyesi Erol Barutçu ile birlikte Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin çağrısı üzerine harekete geçerek, Kadınana Caddesi’ndeki bir fırında ‘Askıda Ekmek’ uygulamasını başlattı. Kampanyaya katkıda bulunan Taytak, 1 ay boyunca askıya asılacak 9 ekmeğin bedelini fırına ödeyerek kampanyaya katkı sağladı.

Burada açıklamada bulunan Taytak, projenin, milli ve sosyal dayanışmanın bir yansıması olduğuna dikkat çekerek, "Komşumuz açken tok yatmayalım" sloganıyla hareket ettiklerini söyledi. Taytak, “Liderimiz Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendinin başlatmış olduğu ’Askıda Ekmek Projesi’ni Afyonkarahisarımızda devam ettiriyoruz. Liderimizin de ifade ettiği gibi ’Askıda Ekmek Projesi’nin iki ana kaynağı vardır. Birincisi inanç ve iman ölçülerimiz, ikincisi Türk kültürünün asırlar ötesinden süzülüp gelen kurumsallaşmış sosyal övüncüdür. Bir elin verdiğini diğer elin görmemesi, komşusu açken tok yatanın bizden sayılmaması asıldır, esastır. Kampanyamız teşvik amaçlıdır, riyadan Cenab-ı Allah’a sığınırız. Kültürümüzü yaşatmayı amaçladığımız bu sosyal projeye tüm hemşerilerimizi davet ediyorum. Askıya ekmeği koyalım arşa Türk emek ve erdeminin damgasını vuralım” diye konuştu.