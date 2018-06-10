Afyonkarahisar’da bir dizi temaslarda bulunan ve toplantılara katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal, kirazıyla ünlü Sultandağı ilçesinde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen iftar sonrası bir konuşma yapan Bakan Ağbal, sınır boylarında nöbet tutan Mehmetçiğin sayesine huzur içerisinde iftar yaptıklarını söyledi. Ağbal, “Allaha şükürler olsun içeride, dışarıda Türkiye olarak oynanmak istenen bütün oyunları, def ettik, def etmeye de devam edeceğiz. Sizler bizim yanımızda olduğunuz sürece, sizler bize destek olamaya devam ettiğiniz sürece biz her gün, her gece, gece-gündüz, yılmadan, usanmadan, yorulmadan sizlere hizmet edeceğiz. Öncelikle bu günlerde sınır boylarında nöbet tutan, ülkemizin güvenliği için, esenliği için göğsünü siper eden kahraman ordumuza ve Mehmetçiğimize Allah razı olsun diyorum. Onların sayesine biz burada rahatlık içerisinde, huzur içerisinde iftarımızı yapıyoruz. Epey bir zamandır, içeride, dışarıda güvenlik güçlerimiz, ülkemizin selameti için istiklali için, istikbali için canlarını feda ediyorlar. Şehitlerimiz var, Allah onlara rahmet eylesin. Onların sayesine biz bugün buradayız. Gazilerimiz var, Allah onlara hayırlı, güzel ömürler versin inşallah. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece bir birimize kenetlendiğimiz sürece, üretilmek istenen nifaklara karşı dimdik durduğumuz sürece evvel Allah, Sultandağ’da, Afyon’da, Türkiye’de; büyüyecek, gelişecek, kalkınacak” diye konuştu.

İftar yapan vatandaşların masalarını teker teker ziyaret eden Bakan Ağbal, daha sonra kahvehanede çay içti.

İlçe halkının gümrük müdürlüğü ve laboratuvar istemeleri üzerine Bakan Ağbal, burada Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi’yi atayarak Sultandağı ilçesi için gümrük müdürlüğü ve laboratuvar sözü aldı. Ağbal, “Gümrük Bakanımız söz verdi. Ödenek de benden. Sultandağı’na hayırlı olsun” dedi.

Daha sonra akşam namazını ilçe Çarşı Camisinde kılan Bakan Ağbal, ilçe meydanında bulanan ve restore edilen kervansarayda vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Burada kendisine ikram edilen meşhur Sultandağı Kirazının tadına bakan Ağbal, 3 bin kişinin kiraz vesilesiyle istihdam edilmesinin son derece memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Bakan Ağbal, vatandaşlarla ve gazetecilerle toplu fotoğraf çekimin ardından ilçeden ayrılarak Ankara’ya hareket etti.