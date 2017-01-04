Bakan Avcı’dan tanıtım filmlerinde ‘Türk Müziği’ kullanılması uyarısı

Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, katıldığı Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin ‘2016-2017 Akademik Yıl Toplantısı’nın tanıtım filminde klasik müzik kullanılmasını eleştirerek, “Üniversitemizin tanıtım filminde mutlaka Türk müziği kullanalım. Bu mutlaka türkü veya şarkı olması şart değil, bizim klasik batı müziği formunda da çok güzel Türk Beşlisi eserleri gibi ürünlerimiz var” dedi.

Bakan Nabi Avcı, beraberinde Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin ‘2016-2017 Akademik Yıl Toplantısı’na katıldı. AKÜ Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Atatürk Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Hatice Özkal, Ali Özkaya, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, daire müdürleri ve öğretim görevlileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Bakan Avcı, termal turizm alanında Afyonkarahisar’ın çok ciddi bir potansiyeli olduğunu kaydederek, bu potansiyelin farkında olan ve bunu değerlendirmek konusunda gerekli birikime sahip olan bir üniversiteye sahip olduğunu ifade etti. Kongre turizmi alanında özellikle yatak kapasitesi artışı yönünde Afyon’un ciddi bir cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Bakan Avcı, “Bakanlık olarak Afyon’da yapacak bir çok işimiz olduğunu bilerek çalışıyoruz. Bu hedefler sadece Afyon için değil Türkiye’nin yeni kültür ve turizm stratejisi açısında önemli. Türkiye uzun yıllar özellikle turizm alanında toptancı bir tanıtım stratejisi izledi. Türkiye’yi deniz kum ve güneş ülkesi olarak tanıtma noktasında bir geçmişimiz var. Bu belki 30 yıl önce doğru bir strateji olduğunu o günlerde öyle gerektiği söylenebilirdi. Ancak şimdi Türkiye’nin nerede olduğunu ve nasıl olduğunu herkes biliyor. Şimdi pek çok başka ülkenin yaptığı gibi bizimde bu genel tanıtımdan daha özelleştirilmiş bir tanıtım stratejisine yönelmemiz gerekiyordu, yani bir artık Afyon’u, Kars’ı, Van’ı, Eskişehir’i, Edirne’yi tek spesifik ürünlerimizi tanıtmamız gerekiyor” dedi.



Bakan Avcı, üniversitenin tanıtım filminde ‘Türk Müziği’ kullanılmamasını eleştirdi

Bakan Avcı, programda gösterimi yapılan ‘AKÜ Tanıtım Filmi’nde kullanılan klasik Batı müziği üzerinden bir eleştiride bulunarak, kurum ve kuruluşların tanıtım filmlerinde Türk müziği kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bakan Avcı, “İstiklal harbimizin en önemli şiarlarından, sloganlarından biri de Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın, ’hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır’ emri, ordulara verdiği emir. Bugün de Türkiye hattı değil sathı müdafaa zaruretiyle dört koldan savaşıyor. Yalnız burada kastettiğimiz satıh artık topoğrafik ya da coğrafi satıh olmaktan çıktı, hayatın bütün alanlarında müdafaa halinde olmamız hatta taarruz halinde olmamız gerekiyor. Bunlardan en önemlilerinden biri de milli eğitim ve kültür alanı. Dolayısıyla her ne yapıyorsak bu milli müdafaa şuuruyla yapmak zorundayız peki kültürde milli müdafaa şuuru ne demek? Önce Türkçe’ye verdiğimiz ehemmiyet ve ihtimamla kendini belli edecek sonra diğer kültür ürünlerimiz mesela müzikte de. Madem akademik değerlendirme toplantısındayız, akademinin olmazsa olmazlarından biri de özeleştiri olduğu için o özgüven o hoşgörüyle karşılayacağınıza emin olarak, üniversitemizin tanıtım filminde mutlaka Türk müziği kullanalım. Bu mutlaka türkü veya şarkı olması şart değil bizim klasik batı müziği formunda da çok güzel Türk Beşlisi eserleri gibi çok güzel ürünlerimiz var” diye konuştu.



“Bir de öyle dinlersek çok fark ettiğini göreceğiz”

Bakan Avcı, konu ile ilgili açıklamalarına şöyle devam etti:

“Biz Kültür Bakanlığında bunu yapmaya başladık. Diğer kurumlarımıza da fırsat düştükçe bunu telkin ediyoruz. Tanıtımlarımızda olabildiğince milli unsurlarımızı milli öğelerimizi milli estetik eserlerimizi tek bir formata tek bir türe sıkıştırmadan çok şükür Türk müziği her alanda çok güzel ürünleri olan bir dünya. Dolayısıyla tanıtımlarımızda da ben farklı bir müzikle bu görseli izliyor olsaydım nasıl bir intiba edinirdim baktığım zaman o zenginliği Türk müziğinde daha iyi olduğunu, kendi eserimiz olduğu duygusunu bize daha çok hissettirecek bir fon müziği oluşur. Dolayısıyla bir de öyle dinlersek çok fark ettiğini göreceğiz.”

Program, Bakan Avcı ve Bakan Eroğlu’na günün anısına plaket verilmesinin ardından sona erdi.