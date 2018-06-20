Bakan Eroğlu: "24 Haziran ikinci Zafer Bayramımız olacak"

Dr. Veysel Eroğlu, "24 Haziran’da sizlerden tam destek bekliyorum. İnşallah 24 Haziran ikinci Zafer Bayramımız olacak" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ana ocağı Şuhut’ta Karaadilli Beldesi ve Karacaören köyünü ziyaret etti. Bakan Eroğlu’na AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Hüseyin Sezen, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, Şuhut AK Parti İlçe Başkanı Gültekin Özdemir, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve protokol üyeleri eşlik etti.

Vatandaşların geçmiş bayramlarını kutlayan Bakan Eroğlu, akabinde ise sorunları dinledi. Bakan Eroğlu, danışmanlarına talimat vererek gerekli sorunların giderilmesini söyledi. Karaadilli Beldesi ve Karacaören halkı Bakan Eroğlu’na yoğun ilgi gösterdi.

Bakan Eroğlu yaptığı konuşmada, "Öncelikle Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Sizlere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ’ben Afyonkarahisar’a hemşehrilerim ile buluşmaya gideceğim’ diye ifade edince çok duygulandı. Benden Afyonkarahisarlı kardeşlerime selamlarımı ve sevgilerimi söylememi ifade etti. Türkiye’ye tam 4 milyar fidan diktik. Hizmet noktasında her zaman yaparsa yine AK Parti yapar. Allah bizleri terör örgütü ve FETÖ gibi şer odaklarından korusun. 24 Haziran’da sizlerden tam destek bekliyorum. İnşallah 24 Haziran ikinci Zafer Bayramımız olacak" dedi.