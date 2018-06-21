Bakan Eroğlu: “3 ayda yağacak yağış 24 saatte ani olarak düştü”

Dr. Veysel Eroğlu, meydana gelen ani yağışlarla ilgili, küresel iklim değişikliği nedeniyle 3 ayda yağacak yağışın 24 saatte ani olarak düştüğünü dile getirdi.

Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar’da şehit yakınları ve gazilerle kahvaltıda bir araya geldi. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından inşa edilen Karayolları Parkı’nda düzenlenen kahvaltı programına Bakan Eroğlu’nun yanı sıra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zekai İnan ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen de katıldı.

Bakan Eroğlu, artan yağışlar ve meydana gelen sel baskınlarının küresel iklim değişikliklerinden meydana geldiğini belirterek, “Bugün bilhassa Ege Bölgesi’nde Manisa, Kütahya ve Bursa’nın bir kısmında kuvvetli bir yağış var. Bilecik, Bursa, Kütahya ve Manisa’nın bir kısmında yağış var. İzmir’in bir kısmında da aynı şekilde yağış var. Buna dikkat edilmesi lazım. Aslında şunu vurgulamamda fayda var. Küresel iklim değişikliği nedeniyle bakıyorsunuz belli bir sürede, 3 ayda yağacak yağışın 24 saatte ani olarak düştüğünü görüyoruz. Tabii ne kadar tedbir alsanız dahi biz ancak can ve mal kaybını önleyecek tedbirler alıyoruz. Neticede belli bir yağışın üstünde kuvvetli bir yağış gelince maalesef taşkınlar olabilir. Bunlara karşı bizim ileri derecede bir sistemimiz var. O da şu; Meteoroloji Ölçüm İstasyonu kurduk. Şu an istasyon sayısı bin 700’e yükseldi. Önceden çok daha az bir orandaydı. Bunları bütün Türkiye’deki yağış durumunu takriben 3 gün veya 1 hafta önce tahmin edebiliyoruz. Böylece vatandaşı ikaz ediyoruz. Hatta cep telefonlarında dahil hava durumunu görebilmemiz mümkün. Bu bakımdan vatandaşlarımız meteorolojinin yaptığı ikazları duymasını özellikle rica ediyorum” dedi.

“Ege Bölgesi bu hafta yağışlı”

Bu hafta Ege Bölgesi’nde yağışların olduğunu belirten Bakan Eroğlu, “Diğer bölgelerde normal. Bir de özellikle Kahramanmaraş ve Osmaniye civarlarında kuvvetli bölgesel yağış gözüküyor. Onun dışında özellikle cuma günü kuvvetli yağışlar azalıyor. Ama Ege Bölgesi, Karadeniz ve Adana, Osmaniye taraflarında yağış var. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ve Marmara da gözükmüyor. Ege Bölgesi’ndeki yağışlar genelde Karadeniz’in sahilleri Akdeniz’in kıyı değil değişik sahillerinde devam ediyor. Bundan sonra özellikle önümüzdeki hafta salı gününden itibaren yağışlar sadece Marmara Bölgesi’nde var. Diğer bölgelerde yağış kesiliyor. İnşallah hayırlara vesile olur. Yağışlara ihtiyacımız vardı ve oldu. Ama bazen kuvvetli yağışlar vatandaşları tedirgin ediyor. Sıkıntılar olabiliyor. Ama aşırı yağış nedeniyle sel olan yerlerde ekiplerimiz zamanında müdahale etti ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Bir ölüm hadisesinin olmaması bizim sevincimiz. Geçmiş olsun diyorum. Bugünü de atlatırsak önümüzdeki haftadan itibaren herhangi bir problem gözükmüyor” diye konuştu.

“Ne derse desin, onlar konuşur AK Parti yapar”

İYİ Parti Afyonkarahisar 1. Sıra Milletvekili Adayı Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın eleştirilerine de cevap veren Bakan Eroğlu şu ifadelere yer verdi:

“Ben bu tür şeylere bakmıyorum. Herkes ne söylerse söylesin. Bizi millet tanıyor. Beni herkes tanıyor. Dolayısıyla bu gibi şeyler bizim bir kulağımızdan giriyor ve diğer kulağımızdan çöp kutusuna atıyoruz. Biz dürüst siyaset yapıyoruz. Kimsenin ismini bahsederek aleyhinde bulunmadık. Ama prensipler söz konusu. Biz zihniyete karşıyız. İnsanlara karşı değiliz. Onların farklı düşünceleri ve ideolojileri olan partiler varsa biz Türkiye’yi büyütmek ve bütünleştirmek hedefine doğru özellikle yelken açmak için Türkiye için çalışıyoruz. Hem şevkle ve heyecanla çalışıyoruz. O kadar işimiz varsa bir de böyle şeylerle bizi meşgul etmeyin. İşimiz o kadar çok ki içeride ve dışarıdaki düşmanlarla uğraşmaktan, yatırım yapmaktan, vatandaşın talebini yerine getirmekten gerçekten çok gayret ediyoruz. Ne derse desin, onlar konuşur AK Parti yapar.”