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17 Haziran 2018 17:56

Bakan Eroğlu Afyonkarahisar’da

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.

Bakan Eroğlu Afyonkarahisar’da

17 Haziran 2018 17:56

Dr. Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde hemşehrileriyle bayramlaştı.


Dr. Veysel Eroğlu’na AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Gültekin Özdemir, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nuri Akkaya ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.


Bakan Eroğlu, Eroğlu Prof. Dr. Veysel Eroğlu İş Merkezinde gerçekleşen programda vatandaşlarla beraber bayramlaştı.


Bakan Eroğlu bayramlaşma merasiminde hemşehrilerine hitap ederek, "Öncelikle tüm kıymetli hemşehrilerimin Ramazan Bayramını canı gönülden kutluyor hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamı var. 24 Haziran’da seçim var 24 Haziran seçiminde hem cumhurbaşkanımızı hem de milletvekillerini seçeceğiz. 24 Haziran’da çifte bayram yaşamaya var mısınız. Şimdi eski Şuhut’u ve eski Türkiye’yi eski Afyonkarahisar’ı gözünüzün üzerine getirin bakalım.15 yıl önce Türkiye ne haldeydi şimdi ne halde nereden nereye şimdi Şuhut Şuhut olalı böyle bir hizmet gördü mü bakın? Şuhut’a 100 yıllık yatırım yaptık. Toplam 153 köprü yaptık Şuhut’a o köprüden CHP’liler de geçiyor. Bana oy vermeyenlerde geçiyor. Çünkü CHP’nin ne mal olduğunu onlarda iyi biliyorlar. Atatürk’ün Partisini ele geçirmişler” dedi.




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