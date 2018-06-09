Bakan Eroğlu baba ocağı Şuhut’ta

Dr. Veysel Eroğlu, baba ocağı Şuhut’ta bir takım açılış ve temel atma merasimi gerçekleştirdi.

Şuhut hükümet konağı önünde gerçekleştirilen açılış ve temel atma merasimine Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Şuhut İlçe Başkanı Gültekin Özdemir. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt Şuhut İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şuhut ilçesine 153 tane tesis yaptıklarını belirten Dr. Veysel Eroğlu, ’’Sevgili hemşerilerim sizlerle birlikte olmanın gururunu yaşıyoruz. Mübarek Ramazan ayındayız ve yarın bin aylardan değerli Kadir Gecesi. Kadir Gecenizi ve Ramazan bayramınızı şimdiden en içten dileklerimle kutluyorum. Size Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan selam getirdim. Dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar Şuhut ilçemize gideceğimizi duyunca duygulandı ve bütün kardeşlerimize benden selam söyle dedi. Sevgili kardeşlerim bugün buraya niçin geldik bugün buraya her gelişimizde bereketle geliyoruz yatırımla geliyoruz. Biz hizmet noktasında yaptık ve yaparız. Şuhut ilçemize ne yaparsa AK Parti yapar. Çünkü onlar konuşur AK Parti yapar. Şuhut ilçemize 153 tane tesis yaptık” dedi.

Konuşlarının ardından hemşerileri ile hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Eroğlu, TOKİ konutlarının anahtar teslimini gerçekleştirdi.