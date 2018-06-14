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14 Haziran 2018 09:20

Bakan Eroğlu, Bolvadin ve Çay ilçelerinde 20 adet tesisin temelini attı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bolvadin ve Çay ilçelerinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve diğer kurumlar tarafından inşa edilecek olan ve tamamlanan 104 milyon lira yatırım maliyetli 20 adet tesisin temelini attı.

Bakan Eroğlu, Bolvadin ve Çay ilçelerinde 20 adet tesisin temelini attı

14 Haziran 2018 09:20


Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Bolvadin Çarşı Meydanı’nda düzenlenen toplu temel atma ve açılış merasiminde OGM tarafından yapılacak ağaçlandırma ve ormancılık çalışmalarının, Adalet Bakanlığınca inşa edilecek olan Bolvadin Adalet Sarayı’nın, Bolvadin Belediyesi tarafından inşa edilecek Konak Alaca Konutları Dönüşüm Projesi ile Heybeli Termal Jeotermal Alt Yapı Yenileme Projesi’nin temelini atacak.


Eroğlu, aynı merasimde Alkaloid Fabrikası Su Arıtma Tesisi, öğrenci yurdu, İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Özburun yol ve kaldırım inşaatı işlerinin yanı sıra belediye projelerinden oluşan 7 tesisin daha açılışını gerçekleştirdi.


Bolvadin’den sonra Çay’a geçen Bakan Eroğlu, saat 19.15’te Çağlayan Parkı’nda düzenlenen merasimde DSİ tarafından inşa edilecek 2 adet taşkın koruma tesisi ile OGM tarafından yapılacak ağaçlandırma ve ormancılık çalışmalarının temelini attı. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarınca inşa edilecek Eskişehir-Konya hattında 8 Adet Sayding İşinin temelini attı. Yine aynı merasimde Çay Çok Programlı Lisesinin açılışını gerçekleştirdi.


Çay’da düzenlenen merasimin ardından vatandaşlarla bir araya gelerek iftar yapan Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar’da düzenlenecek bu iki programda orman köylülerinin kalkındırılması maksadıyla 20 aileye gelir getirici tür, 9 aileye ORKÖY sertifikası ve 2 köye de çok maksatlı yangın söndürme tankeri vereceğini bildirdi. Eroğlu, ayrıca 9 bin adet fidanı da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.




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