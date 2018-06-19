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19 Haziran 2018 13:47

Bakan Eroğlu, Dinar’da vatandaşlarla bayramlaştı

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.

Bakan Eroğlu, Dinar’da vatandaşlarla bayramlaştı

19 Haziran 2018 13:47

Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde hemşehrileri ile bir araya gelerek bayramlaştı.


Bakan Veysel Eroğlu, bayram sonrası da ilçelerde ziyaretlerini sürdürüyor. Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde gerçekleşen bayramlaşma törenine, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, Tatarlı Belediye Başkanı Ramazan Gümüş, Haydarlı Belediye Başkanı Kadir Öcel, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, AK Parti Dinar İlçe Başkanı İdris Er ve protokol üyeleri katıldı.


Burada toplanan Dinar halkına hitap eden Bakan Eroğlu, “Kardeşlerim Dinar benim gerçekten çok sevdiğim bir ilçemiz. Sizlerle gurur duyuyorum. Her zaman bu kardeşinizi coşkuyla karşıladınız. Allah razı olsun. Güzel ilçemiz Dinar’a yaptığımız yatırımlar 1 milyar TL’yi aşmış. Afyon’un ilçeleri içerisinde en çok yatırımı alan ilçemiz Dinar. Buna tereddüt yok, Dinar herşeyin en güzeline layık” dedi.




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