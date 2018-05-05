Bakan Eroğlu: “Dünya’da benim kadar tesis açan başka bakan yok”

Cenab-ı Allah’a ne kadar şükretsem azdır" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde "Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları ve Fidan Dağıtım" törenine katıldı. Bakan Eroğlu, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Bakan Eroğlu’na törende Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Sırma, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen ile il ve ilçe protokol üyeleri eşlik etti.

Eroğlu, "Afyonkarahisar ve ilçeleri böyle bir yatırım görmedi. Bu kardeşiniz ve hemşeriniz sadece İstanbul’da 600 tesis açtı” ifadesini kullanarak şunları kaydetti:

“Batmış ve iflas etmiş İSKİ’de açtı. Sonra DSİ’ye geldim. Orada da öyle ihaleler yapmışlar ki 82 katrilyon. Ne kadar ödeneği var? 2 katrilyon. O zaman katrilyon vardı ya. Şimdi katrilyon milyar TL oldu. 82 bölü 2, 41 yıl. DSİ’nin yatırımlarını bitirmek için 41 yıl gerekiyordu. Ama hemşeriniz var. Afyonkarahisar’ın evladı oraya da el attık ve yıldırım hızıyla tesisleri bitirdik. Sadece su konusunda 7 bin 497 hükümette, 3 tanede gelirken Denizli’de açtık. 7 bin 500 oldu. 7 bin 500 tesisi aziz milletimizin hizmetine sunduk. 600 tanede İstanbul’da açtık. 8 bin 100 su ile ilgili tesisi bütün halkın hizmetine sunan bir kardeşiniz var. Bu şu demek; Allah’a ne kadar şükretsek az. Dünya’da benim kadar tesis açan bakan yok. 10’da biri kadar bile yok. Cenab-ı Allah’a ne kadar şükretsem azdır."