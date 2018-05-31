Bakan Eroğlu, gençlerle iftarda buluştu

Dr. Veysel Eroğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde öğrencilerle iftarda buluştu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından düzenlenen gençlik iftarına Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Dr. Veysel Eroğlu, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, “Sevgili kardeşlerim sizlerden çok büyük bir beklentimiz var. Çünkü Sizler geleceğimizin teminatısınız. İnşallah büyük Türkiye’yi sizler inşa edeceksiniz sizlere güveniyoruz. Cumhurbaşkanımız üç büyük hedef gösterdi bunlardan biri hedef cumhuriyetimizin yüzüncü kuruluş yılında Türkiye’yi dünyanın en büyük ekonomi arasına taşımak. Onun için gençler hazır mısınız. Değerli kardeşlerim Türkiye üzerinde büyük oyunlar oynanıyor Türkiye gönül coğrafyamızın en son kalesi işte görüyorsunuz gönül coğrafyamızın çeşitli yerlerinden gelen Afrika, Orta Asya, Kafkaslar dan gelen 500’den fazla misafirimiz var bunlar bizim gönül coğrafyamızın güzel insanları onların Türkiye’den beklentileri var bende Bosna Hersek’e gittiğim zaman onlar diyor ki Aynen şunu söylüyorlar tarih Türk milletini çağırıyor Türkiye’nin üzerindeki bu oyunları bozacak olan sizlersiniz hakikaten sizlerle birlikte mutlu olmanın sizlerle birlikte iftar yapmanın gururunu yaşıyorum. Bundan son derece mutlu oldum’’ dedi.

Bakan Eroğlu’nun iftara katılan misafirler ile beraber hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından program sona erdi.