Bakan Eroğlu gençlerle sahurda buluştu

Sahuru programına Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr. Veysel Eroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, AK Parti Afyonkarahisar milletvekili adayları, protokol üyeleri ve çok sayıda genç katıldı. Ak Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan ve Ak Parti Afyonkarahisar milletvekili adayları konuşmalarını gerçekleştirdi.

Daha sonra Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr. Veysel Eroğlu, yaptığı konuşmada "Sevgili gençler Cumhurbaşkanımız gençlere, hanımefendilere ve kadınlara büyük bir ehemmiyet veriyor. Özellikle siyasette ilk defa gençlerin önünü açan parti Ak Parti olmuştur. Seçme ve seçilme yaşını 18 yaşa indirdik çünkü biz sizlere güveniyoruz. Eğer Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında İstanbul’u fethetmişse siz de inşallah destanlar yazmaya hazır olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, özellikle gençlerin her sahada önünü açtık, üniversiteler kurduk. Siz geleceğimizin teminatısınız gençlerine önem vermeyen hükümetler, devletler tarihte destan yazamaz. Dolayısıyla biz sizlere çok önem veriyoruz sizlere güveniyoruz" diye konuştu.