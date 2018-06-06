Bakan Eroğlu: “Good morning sayın İnce”

Dr. Veysel Eroğlu, CHP Cumhurbaşkanı Muharrem İnce’nin vaatlerinin şuan yürürlükte olduğunu belirterek , “Günaydın ‘Good morning’ demek lazım. Good morning sayın İnce” diye konuştu.

Memleketi Afyonkarahisar’da bir dizi açılış ve temel atma törenleri ne katılan Dr. Veysel Eroğlu, Muharrem İnce’nin vaatlerinin şuan AK Parti hükümeti tarafından uygulandığını ifade ederek İnce’yi eleştirdi. Bakan Eroğlu, “Çiftçiye neticede destekten bahsediyor. Haberleri yok. Bunlar biraz derslerine çalışsa. Meydana çıkıyor. Gaf üstüne gaflar yapıyor. Efendim 18 yaşından küçüklere hastanelerde ücretsiz muayene ettireceklerini söylüyorlar. Tedavilerini ücretsiz olacakmış? Günaydın ‘Good morning’ demek lazım. Good morning Sayın İnce. Peki, çiftçilere mazot desteği. Ya haberi yok be ey Kılıçdaroğlu. Onlara da ne diyelim; guten morgen. Ayrıca çiftçilere 2002 yılında 1.8 milyar TL’lik destek veriliyordu. Bu da zirai destekti. Bu sene ise 14.8 Milyar TL’dir. Bakın unutmayın. Ey çiftçi kardeşim. Çiftçileri Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak hamilerinden birisi de benim. Tarım bakanlığı ile birlikte en büyük desteği veriyoruz. Desteklemeler 8 kat artmış” dedi.

“Ekonominin ‘e’sini bilmiyor”

Şuan yürürlükte olan ve Muharrem İnce’ninde vaat olarak açıkladığı notları kendisine göndereceğini belirten Bakan Eroğlu, “Çiftçilere mazot desteği veriyoruz. Yarısını devletten veriyoruz haberleri yok. Ben şu fiyata vereceğim diyorlar. Yarısını biz veriyoruz. Çiftçiye 1.8 milyar TL yani 2 milyar TL’ye yakın mazot desteği vermişiz. Ey İnce bunları oku. Hatta ben bu notları kendisine göndereyim. Güzel bir not hazırladım. Dün akşam kafama takıldı. Ya dedim bunlar bilmiyor sizlerin vasıtası ile öğrensinler de gaf yapmasınlar. Ayıp oluyor çünkü. Dünyaya karşıda ayıp oluyor. Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmış ekonomiden anlamıyor birisi. Ekonominin ‘e’sini bilmiyor. Öbürünün ise desteklemelerden haberi yok. Biz onların mahcup olmalarını istemiyoruz. Dün gece aklıma geldi ve bunlar bilmiyor diye düşündüm. Basın vasıtası ile bu notları, lokum gibi notlar hazırladım arkadaşlara sabaha kadar. Biliyorsunuz ki gübreden KDV almıyoruz. Şimdi kendisini ikaz edin sayın İnce veya sayın diğerleri KDV’yi sıfırlayacağım diye söyleme ayıp olur” diye konuştu.

“Atıp sallayıp duruyorlar ve cahiller”

Bazı Cumhurbaşkanı adaylarının cahil olduğunu ve cahilce söylemde bulunduğunu belirten Bakan Eroğlu, “Ben bunları pek dinlemiyorum. Çünkü atıp sallayıp duruyorlar ve cahiller. Eğitimle ilgili bir şey söylüyor birileri. İsmini de vermek istemiyorum şimdi. Yanlış anlaşılmasın. Eğitimden bahsediyor. Bir kulak kabarttım. Ne diyor diye? Ya bre cahil. Milli Eğitimde biz normalde 2001 yılında 7 milyardı, 2002 yılında 10 milyara yaklaştı bütçesi. Bütün her şeyi topluyorum. Şimdi ne kadar Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi biliyor musunuz? 134 milyar TL bütçe ayrıldı. Peki ne oldu? Biz 70 veya 80 kişilik sınıflarda okurduk. Şimdi ise derslik başına düşen öğrenci sayısı Türkiye’de şuan 25’dir. Afyonkarahisar’da ise 17.3’tür. El insaf ya. Bir de öğretmen kaybından bahsediyor. Lütfen bunları duyurunda cahillikleri ortaya çıkmasın. Yoksa aksi takdirde ben bunların kafalarına vuracağım. Rakam yanlış ise bilmiyorsunuz diyeceğim. Öğretmen tayin etmediğimizi söylüyor. Şuana kadar hükümetimiz 584 bin 927 öğretmen tayini gerçekleşti. Maaştan bahsediyor. Şuanda öğretmenlerin maaşı eskiye göre çok komikti. 5 kat arttı. Arkadaş o kadar atma. Eğitime çok önem veriyoruz” dedi.