Bakan Eroğlu, iftarını vatandaşlarla birlikte yaptı

Dr.Veysel Eroğlu Afyonkarahisar’ın Işıklar kasabasında iftar ve açılış merasimine katıldı.

Bakan Eroğlu AK Parti Işıklar Belde Başkanlığının düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı.Eroğlu, Işıklar Belde Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu iftar programı öncesinde Işıklar Çok Programlı Lisesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Eroğlu açılışta yaptığı konuşmada şu ifafelere yer verdi:

"Sevgili kardeşlerim bugün burada güzel beldemiz Işıklarda sizlerle birlikte olmanın sizlerle birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Buraya her gelişimde sizlerle gurur duyuyorum. Sevgili kardeşlerim sizlere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın özel bir selamını getirdim. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her konuşmasında Biz Afyonkarahisar’dan yola çıkmıştık diyor. Son Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Sayın Cumhurbaşkanım ben Afyonkarahisar’a gideceğim Orada açılışlar ve temel atma var, hemşehrilerim ile iftar yapacağım dediğim zaman çok duygulandı. Oradaki bütün kardeşlerime benim en kalbi Selam ve muhabbetlerimi ilet diye rica etti. Ben de dünya lideri Cumhurbaşkanımızın bu güzel selamını sizlere iletmenin mutluluğunu yaşıyorum."

Daha sonra halkla birlikte iftarı yapan Bakan Eroğlu, Işıklar kasabasında esnafları ziyaret ederek kahvehanede vatandaşlar ile çay içip sohbet etti.