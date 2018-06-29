Bakan Eroğlu İhsaniye’de

Dönem Milletvekili Seçimlerinin ardından Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine teşekkür ziyaretinde bulundu.

Bakan Eroğlu’na Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, AK Parti İhsaniye İlçe Başkanı Halim Sağ, İhsaniye Belediye Başkanı Şaban Çabuk, İlçe Kaymakamı Alper Taş ve protokol üyeleri eşlik etti. İhsaniyelilerin coşku içerisinde karşıladığı Bakan Eroğlu, "Buraya teşekkür ziyareti için geldim. Afyonkarahisar’da dereceye giren ilk 3 ilçemize teşekkür ziyaretinde bulunacağız. Buraya sizler için geldik. Milletimiz destan yazdı. Özellikle milletimiz Cumhurbaşkanımızı yüzde 52,50 ile ilk turda tekrar o makama oturttu. Çünkü başka bir aday yok. Cumhurbaşkanımız dünya lideri, hakikaten çok çalışkan bir lider. O yüzden İhsaniye de, Afyonkarahisar da büyük destek verdi. Bundan dolayı gönülden teşekkür ediyorum’’ dedi.

Daha sonra Bakan Eroğlu vatandaşlar ile tokalaşarak fotoğraf çektirdi.