Bakan Eroğlu, memleketi Şuhut ilçesinde iftar verdi

Dr. Veysel Eroğlu, baba ocağı Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde hemşehrilerine iftar verdi.

Bakan Eroğlu iftar programı öncesi ilçe çarşı esnaflarını ziyaret ederek ayaküstü hasbihal etti. Ilçe çarşı esnafı Bakan Eroğlu’na yoğun ilgi gösterdi. Şuhut Belediye Şelale Düğün Salonunda verilen iftar yemeğine Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Şuhut İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkan Vekili Hüseyin Sezen, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilia adayları, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Gültekin Özdemir ve protokol üyeleri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programında Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu şöyle konuştu:

’’Gençlere önem veriyoruz, gerçekten arkadan gelen gümbür gümbür bir gençlik var onlara gerçekten güveniyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlere çok büyük bir önem veriyoruz onları en iyi şekilde yetiştirmek boynumuzun borcudur. Onun için en büyük ödeneği Milli Eğitim’e ayırıyoruz.’’

Daha sonra yapılan dua ile iftar programı son buldu.