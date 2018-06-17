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17 Haziran 2018 11:37

Bakan Eroğlu, memleketi Şuhut’ta hemşehrileri ile bayramlaştı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde hemşehrileri ile bayramlaştı.

Bakan Eroğlu, memleketi Şuhut’ta hemşehrileri ile bayramlaştı

17 Haziran 2018 11:37


Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na bayramlaşma sırasında AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Gültekin Özdemir, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nuri Akkaya ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.


Bayramlaşma merasimine Anayurt köyünde başlayan Bakan Eroğlu, köy meydanında hemşehrilerine seslendikten sonra vatandaşlar ile bayramlaştı.


Öte yandan Bakan Eroğlu, memleketi Şuhut’ta Atlıhisar, Balçıkhisar, Güneytepe, Kayabelen, Mahmut, Yarışlı ve Efe köylerindeki hemşehrileri ile de bayramlaşacağı öğrenildi.




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