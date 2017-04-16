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16 Nisan 2017 13:31

Bakan Eroğlu, oyunu memleketi Afyonkarahisar’da kullandı

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.

Bakan Eroğlu, oyunu memleketi Afyonkarahisar’da kullandı

16 Nisan 2017 13:31

Dr. Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişi öngören anayasa değişikliği halk oylamasında oyunu memleketi Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde kullandı.


Bakan Eroğlu, oyunu Şuhut ilçesindeki Kurtuluş İlkokulunda ki 1022 numaralı sandıkta kullandı. Sandığa yalnız gelen Bakan Eroğlu, oyunu verme işleminin ardından okulda bir süre gezdikten sonra vatandaşlarla sohbet etti. Ardından referanduma ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Eroğlu, oylamadan hangi sonuç çıkarsa çıksın saygı duyulması gerektiğini ifade etti. Oylamanın ülkeye hayırlar getirmesini dileyen Bakan Eroğlu, bütün Türkiye’de oy kullanma işleminin huzur içerisinde gerçekleştiğini vurgulayarak, “Milletimizin tercihi daha büyük ve güçlü bir Türkiye için vesile olur. Arzumuz bütün milletimizin 80 milyonun huzuru, birlik, beraberlik ve kardeşliğinin pekişmesi, onu istiyoruz. Tabi herkesin oyunu hürmet ve saygımız var zaten bunu da ifade ettik. Bütün vatandaşlarımız bizim başımızın tacı hiç kimse endişe etmesin. Ne çıkarsa çıksın milletimizin kararına saygımız var. Bende oyumu memleketim olan Şuhut da kullanmak istedim. Bu halk oylaması milletimizin geleceği için fevkalade önemli. Dolayısı ile Allah’ın izni ile Türkiye çok daha büyüyecek, güçlü bir Türkiye göreceksiniz hep birlikte. İnşallah küresel bir güç olacak” dedi.


Bakan Eroğlu oy kullanma işleminin ardından okuldan ayrıldı.




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