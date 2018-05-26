Bakan Eroğlu pazarda tezgah başına geçti biber fidesi sattı

Dr. Veysel Eroğlu, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar da semt pazarını gezerek vatandaşla sohbet etti.

Afyonkarahisar halk pazarında tezgahları ziyaret eden Bakan Eroğlu, burada pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların sıkıntılarını dikkatle dinleyen Bakan Eroğlu vatandaşların taleplerini tek tek not aldı. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’nin Afyonkarahisar’dan 6 vekil çıkartacağına dair vatandaşlardan söz alan Bakan Eroğlu kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Bakan Eroğlu’na ziyaretlerinde Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti milletvekili adayları eşlik etti.

Esnaf ve vatandaşın büyük ilgi gösterdiği Bakan Veysel Eroğlu, bir esnafın tezgahına geçerek biber fidesi sattı. Bir süre daha pazaryerinde vatandaşla bir araya gelen Bakan Eroğlu daha sonra buradan ayrılarak esnaf ve vatandaş ziyaretleri kapsamında Park Afyon Alışveriş Merkezi’ne geçti.