Bakan Eroğlu Şuhut’ta hemşehrileri ile buluştu

Dönem Milletvekili Seçimleri’nin ardından baba ocağı Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine teşekkür ziyaretinde bulundu.

Bakan Eroğlu’na Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Gültekin Özdemir, İlçe Kaymakamı Mehmet Boztepe, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya ve protokol üyeleri eşlik etti. Şuhutluların coşku içerisinde karşıladığı Bakan Eroğlu, "Buraya teşekkür ziyareti için geldim. Afyonkarahisar’da dereceye giren ilk 3 ilçemize teşekkür ziyaretinde bulunacağız. Tabii marifet ittifata tabi, elimiz boş değil dolu geldik. Buraya sizler için geldik. Milletimiz destan yazdı. Özellikle milletimiz Cumhurbaşkanımızı yüzde 52,50 ile ilk turda tekrar o makama oturttu. Çünkü başka bir aday yok. Cumhurbaşkanımız dünya lideri, hakikaten çok çalışkan bir lider. O yüzden Şuhut da, Afyonkarahisar da büyük destek verdi. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Şuhut da yüzde 71 oranında destek vererek bir destan yazdı. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü milletimize, gerçekten hemşehrilerime güveniyorum. Bu seçimlerin önemli olduğunu, tarihi bir seçim olduğunu her zaman söyledik. Çünkü bu seçim özellikle 2023 yılında Türkiye’yi dünyada 10 büyük ülke arasına, ekonomi arasına taşıyacak olan seçimin kilidiydi. Bu yüzden gönülden teşekkür ediyorum" dedi.