Dr. Veysel Eroğlu, 80 milyonluk Türkiye’nin vatanına sahip çıktığını ifade ederek, “Ben şuna yürekten inanıyorum, Türkiye büyük hedefleri gerçekleştireceği gibi gerçekten büyük küresel bir güç olacak. Onlar inişte merak etmeyin biz yükselişteyiz. Hep birlikte inşallah bunu başaracağız” dedi.

Çeşitli temaslar bulunmak üzere Afyon’a gelen Bakan Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kent merkezine yapılacak olan “Merkez Demirçevre Göleti” temel atma törenne katıldı. Termal bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Bakan Eroğlu’nun yanı sıra Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Özkal, Ali Özkaya, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Bakan Eroğlu, Türkiye’de son 15 yılda eğitimden, sağlığa, ulaşımdan milli savunma sanayine varana kadar bir çok alanda büyük yatırımlar, büyük işler yapıldığını ifade ederek, ancak bunun yeterli olmadığını Türkiye’nün hedefinin dünyada lider ve küresel bir güç olmak olduğunu kaydetti. Kendisinin ve hükümetin çalıştığını ifade ederek, “Dünyada çok nadir ülkeler silahlı insansız hava araçları (İHA) yapıyor, biz de yapıyoruz. Atak helikopterimiz muhteşem oldu. Dünyanın en büyük deniz harp gemilerini biz yapıyoruz ve Altay tanklarını. Neticede bunlar yeterli değil Türkiye’nin hedefi dünyada lider bir ülke, küresel bir güç olmaktır. Bunu hep birlikte başaracağız bu, bu milletin ruhunda var. Allah’a şükürler olsun inşallah 2023-2053 ve 2071 hedeflerini gerçekleştireceğiz. Bizlerde çok çalışıyoruz. Ben bu sene yılbaşından bu yana 77 ilde program yaptık ve 21 TL’lik bir yatırımın temelini atmanın bahtiyarlarını yaşıyorum. 77 ilde sayısız program yaptım. Mekik gibi dokuyoruz. Dünyanın çevresini belki kat ettiğim yollar ile bu sene 10 defa turladım. Hep birlikte çalışacağız daha büyük, güçlü bir Türkiye için ne gerekiyorsa yapacağız. Susuz şehir bırakmadık. Bütün dereleri ıslah ediyoruz. Dünyanın en yüksek barajlarını inşa ediyoruz” diye konuştu.

“80 milyon vatanına, bayrağına, devletine sahip çıkıyor”

Türkiye’nin büyük hedefleri gerçekleştireceğine yürekten inandığını dile getiren Bakan Eroğlu konuşmasında şunları söyledi:

“En büyük mutluluğum ne biliyor musunuz? Barajlar, arıtma tesisleri gibi tesisleri yabancılar yapardı. Bizdeki arkadaşların kendisine güveni yoktu. Yani nefislerine itimat, kendisine güven yoktu. Ama Allah’a şükür fidan dikme merasiminde pırıl pırıl gençleri görünce. Dedim ki, ‘bu devlet bu gençler sayesinde ilelebet payidar olacaktır.’ Muazzam bir kaynak, güzel bir nesil ve 15 Temmuzda da bunu gördük Allah’a şükür. Artık 80 milyon vatanına, bayrağına, devletine sahip çıkan güzel bir nesil yetişiyor. Neticede ben şuna yürekten inanıyorum, Türkiye büyük hedefleri gerçekleştireceği gibi gerçekten büyük küresel bir güç olacak. Onlar inişte merak etmeyin biz yükselişteyiz. Hep birlikte inşallah bunu başaracağız.”

Konuşmaların ardından Demirçevre Göleti’nin temeli Bakan Eroğlu ve protokol üyeleri tarafından atıldı. Yapılacak olan göletin plaj, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarında oluşacağı kaydedildi.

Öte yandan, Bakan Eroğlu buradaki tören öncesi “Okullar Hayat Bulsun” projesi kapsamında kent merkezindeki Hamidiye Ortaokul bahçesinde gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine de katılarak, çok satıda fidanı toprak ile buluşturdu.