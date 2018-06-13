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13 Haziran 2018 19:35

Bakan Eroğlu uyardı: “Bayramın birinci günü Türkiye’nin büyük kesiminde yağış var”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bayramın ilk gününde Türkiye’nin büyük bir kesiminde yağış olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

Bakan Eroğlu uyardı: “Bayramın birinci günü Türkiye’nin büyük kesiminde yağış var”

13 Haziran 2018 19:35


Memleketi Afyonkarahisar’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, bayramda hava sıcaklıklarının nasıl olacağıyla ilgili soru üzerine yarın Ege Bölgesi’nde, özellikle Uşak ile Muğla civarına yakın yerlerde yağış beklendiğini kaydetti.


Bayram günü yurdun büyük bir kesiminde yağış beklediklerini belirten Eroğlu, “Bayramın birinci günü, cuma günü Ege, Karadeniz’in kıyı bölgeleri ve Güneydoğu Anadolu hariç aşağı yukarı Türkiye’nin her yerinde, Akdeniz’in kıyı bölgesi hariç yağış var. Bayramın ikinci gününde Marmara’da, Karadeniz’in kıyı bölgeleri hariç Rize’ye yağıyor yalnız ve Güneydoğu Anadolu hariç aşağı yukarı Türkiye’nin her yerinde yağış var. Yağmur üçüncü bayram günü her yeri kaplıyor. Bununla ilgili çok detaylı rapor hazırlayıp, vatandaşa duyuracağız” dedi.


Özellikle kıyı bölgelerinde yağış görülmediğini anlatan Eroğlu, tatile gidenleri mangal yakıldığı takdirde mutlaka söndürmeleri yönünde uyardı.




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