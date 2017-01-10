Bakan Eroğlu’ndan Afyonkarahisar’daki gazetecilere telefon sürprizi

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 10 Ocak Gazeteciler Günü yemeğinde telefon ile aradığı Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım aracılığı ile kentte görev yapan basın mensuplarının gününü kutladı.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarına ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle öğle yemeği verildi. Termal bir otelde gerçekleştirilen yemeğe Vali Yıldırım’ın yanı sıra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Eray, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan, Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Güzbey ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Gerçekleştirilen etkinlikte Vali Yıldırım’ın gazetecilerin fotoğraf makinelerini alıp oturdukları masalarda onların fotoğraflarını çekmesi renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu.



“Gazeteci kardeşlerime muvaffakiyet temenni ediyorum”

Ardından etkinliğin açılış konuşmasını yapan Vali Yıldırım’ın konuşması esnasında çalan telefonunda basın mensuplarına bir sürpriz yapıldı. Bakan Eroğlu aradığı Vali Yıldırım aracılığı ile kentte görev yapan basın mensuplarının gününü kutladı. Bakan Eroğlu telefonda gazetecilere hitaben şunları söyledi:

“Değerli basın mensuplarımız, değerli kardeşlerim öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü canı gönülden tebrik ediyorum. Ben de lisedeyken gazetecilik, yazarlık yapmıştım. Dolayısı ile ben de sarı basın kartı faal biri olarak sizleri tebrik ediyorum. Bizleri her konuda haberdar eden kıymetli gazeteci kardeşlerime muvaffakiyet temenni ediyorum. Tekrara bütün gazetecilerin 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyorum, vazife başında hayatını kaybeden basın mensuplarına Allah’tan rahmet ediyorum. Herkesi en kalbi duygular ile gönülden selamlıyorum.”

Etkinlik konuşmaların ardından sona erdi.