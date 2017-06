Bakan Eroğlu’ndan Katar krizi yorumu:

Dr. Veysel Eroğlu, Katar krizine değinerek istikrarlı bir Türkiye sayesinde olaya müdahil olunduğunu ifade etti. Eroğlu, "Bugün Türkiye’de istikrar varsa, sizin sayenizde değerli kardeşler. Kendinizin yaptıklarını küçük görmeyin. Türkiye’de istikrarlı bir hükümet olmasaydı. Katar’a el konulmak istendiğinde ‘Durun bakayım orada biz de varız’ diyemezsiniz” dedi.

Bakan Veysel Eroğlu, Ramazan Bayramı’nı geçirmek üzere geldiği memleketi Afyonkarahisar’da, partisinin il başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bayramlaşma törenine katıldı. Gedik Ahmet Paşa Külliyesi’nde (Taş Medrese) gerçekleştirilen bayramlaşma törenine AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, Hatica Özkal, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven ile AK Partili eski milletvekilleri ve partililer katıldı. Gerçekleştirilen törende Bakan Eroğlu, ayrıca kent için “Ramazan Bayramı Yatırım Müjdeleri”ni de açıkladı.

Müjdelerin açıklanması öncesi bir konuşma yapan Bakan Eroğlu, Türkiye ile birlikte dünya İslam coğrafyasında yaşanan sıkıntılara ve acılara değindi. Düşmanın gönül (İslam) coğrafyasında haçlı zihniyeti ile planlar yaptığına işaret eden Bakan Eroğlu, “Bu büyük milletin üzerinde inanın tarihin en büyük mesuliyeti var. İnanın şu anda Fatih dönemindeki kardeşlerimizden, ecdadımızdan daha çok mesuliyet hepimizin üzerinde var. Neden? Çünkü gönül dünyamız görüyorsunuz adeta ateşler içerisinde. Düşman haçlı zihniyeti ile büyük planlar yapıyor. Maalesef o planlara bazıları uyuyor birbirileriniz bazıları, kimi falanca devleti ülkeyi destekliyor, kimi filanca terör örgütünü neticede maksat böl, parçala, yut plan ve programı ile bölmek, parçalamak. Hakikaten Osmanlı’nın yıkılışından bu yana çok acılar çekildi. Ortadoğu, Balkanlar, Kafkaslar hatta Afrika, Myanmar. Ama Cenab-ı Allah’tan niyazımız şudur, yarabbi bizlere feraset, şevk ve heyecan ver. İnşallah bütün gönül dünyamıza yardım edecek, dimdik kale gibi bir Türkiye’yi muhteşem bir şekilde hazırla yarabbi ve 21. asrın gerçekten yıldızı olarak ve o asra mührünü verecek büyük, güçlü bir millet olarak bizlere lütuf ver. Yarabbi senin her şeye gücün yetere sen her şeye kadirsin. Dolayısıyla hakikaten üzülüyoruz. Siz düşünebiliyor musunuz? Filistin’de, Myanmar’da, Suriye’de, Irak’ta ve her tarafta insanlara üzülüyoruz. Akan kanın bir an önce durması lazım. Ama bunu yapanlar kim? Bunu maalesef Batı yapıyor. Batı oyun üstüne oyun oynuyor. İnşallah benim Cenab-ı Allah’tan dileğim şudur yarabbi onların bir hesabı varsa, yarabbi seninde bir hesabın var. Şunların defterlerini dürüver yarabbi” diye konuştu.

“Çok muhteşem bir iş başardınız”

Konuşmasında daha sonra Katar krizine değinen Bakan Eroğlu, istikrarlı Türkiye sayesinde olaya dur denildiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Bugün Türkiye’de istikrar varsa, sizin sayenizde değerli kardeşler. Kendinizin yaptıklarını küçük görmeyin. Çok muhteşem bir iş başardınız. Türkiye’de istikrarlı bir hükümet olmasaydı FETÖ’yle, PKK’yla ve DEAŞ’la mücadele etmek mümkün değildi. Fırat Kalkanı Harekatını yapamazdınız. Katar’a el konulmak istendiğinde ‘Durun bakayım orada biz de varız’ diyemezsiniz.”

Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte yaklaşık maliyeti 135 milyon TL’yi bulunan Akarçay Havzası Kuzey Atıksu Toplama Hattı, 5 beldeye içme suyu tesisi, İscehisar Taşkın Koruma tesisi, Sandıklı-Ekinhisar Taşkın Koruma tesis, kent merkezinden Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu yapımı müjdelerin açıkladı.

Bakan Eroğlu, son olarak törene katılan partilileri ile bayramlaşarak Şuhut ilçesine hareket etti.