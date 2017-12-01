Bakan Eroğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na cevap:

Dr. Veysel Eroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılılçdaroğlu’nun partisinin meclis grubunda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aile üyelerine yönelik sarf ettiği sözlere tepki göstererek, “Gösterdiği belgeler yalan yurtdışına para gönderilmiş değil, kağıtları sallamakla bir şey olmuyor. FETÖ’ye karşı bir vefa borcu var. Dolayısıyla FETÖ’nün emrinde dışarı çıkamıyor yani bir noktada ipler FETÖ’nün elinde” dedi.

Bakan Veysel Eroğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu IV. Sahip Ataoğulları ve Turgutoğulları Beylikleri” oturumuna katıldı.

Programa Bakan Eroğlu’nun yani sıra Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AKÜ Rektör Mustafa Solak, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Sempozyum sonrası gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Eroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve aile üyeleri ile ilgili yurtdışındaki bazı şirketlere para aktardığı iddialarına değinerek, ortada belge denen bir şeyin olmadığını söyledi. Bakan Eroğlu, “Salladığı kağıt parçaları var ortaya belge varsa yapacağın şey gerçekten ciddi bir insansa bu belgeleri en azından kamuoyuna verir, basına verir ve savcılığa gönderir. Ama ortada belge dedikleri şeyin belge ile alakası yok bir de söyledikleri şey hep yanlış. Diyor ki ‘falanca kişi Cumhurbaşkanımızın Özel Kalem Müdürü Gümüş’ öyle bir şey yok. Ben Cumhurbaşkanımızla ta ki Büyükşehir Belediye Başkanlığından bu yana çalışıyorum. Öyle bu kişi Özel Kalem Müdürü olmadı yalan” diye konuştu.

“Ey CHP sen zaten bittin”

Bakan Eroğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Gösterdiği belgeler yalan yurtdışına para göndermiş değil. Kaldı ki Cumhurbaşkanımız da bunu özellikle gerçekten bunun bir algı yönetimi. Herhalde kendisi kurultay olacağı zaman böyle bir şeyi ortaya çıkarıyor kendisinin kurultayda seçilmesi için bir manevra diye düşünüyorum. Bunu ayrıca Cumhurbaşkanımızla öncelikle 1. duyurudan dolayı bir buçuk milyon TL’lik bir tazminat davası açtı. Şimdi 2. bu sallama ile ilgili kağıtları sallamakla bir şey olmuyor. Neticede ikinci bir dava daha açacaktır. Bu gerçekten CHP’nin lideri demeyeceğim bu şahsa yakışmıyor, siyaset tarihinde çok pespaye bir durumdur. Hakikaten yakışmayan bir şeydir. Özellikle insanlara bu şekilde iftira atarak bir yere varamazsınız. CHP’nin nereden nereye geldiği bu açık seçik göstergedir. Artık CHP’nin millete söyleyecek bir şey yok. Birtakım karalamalar ve iftiralarla ayakta kalmaya çalışıyor. Zaten CHP grup başkan vekilinin de ifade ettiği gibi ‘bu belgeleri açıklayamazsak zaten biz biteriz’ diyor. Ey CHP sen zaten bittin, bu CHP’nin başındaki zat hakikaten CHP’yi bitirdi durum bundan ibarettir.”

“Siyaseti maalesef bu Kılıçdaroğlu çok aşağılara düşürdü”

Bakan Eroğlu, “Cumhurbaşkanımız dünyanın en dürüst en çalışkan en cesur bir liderdir bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Beraber çalıştık yıllarca bakın Kemal Kılıçdaroğlu bu şekilde sahte belgeler sallıyor kamuoyuna sunmuyor. Ama öbür taraftan Cumhurbaşkanımız ertesi gün 375 dev tesisin açılışını yaparak cevap veriyor. Netice itibariyle bizden hizmet yapıyoruz, esasen bunlarla milleti uğraştırması gerçekten çok üzücü bir şeydir, yakışmıyor. Siyaseti maalesef bu Kılıçdaroğlu çok aşağılara düşürdü” diye konuştu.

“Bunun eline birileri bir kağıt tutuşturuyor”

Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı konuların ABD’de görülen Reza Zarrab davası ile aynı zamana denk gelmesinin manidar olup olmadığının sorulması üzerine “evet” yanıtını veren Bakan Eroğlu şunları söyledi:

“Tabii manidar. Bunun eline birileri bir kağıt tutuşturuyor ne olduğuna bakmıyor, kimseye göstermiyor. Ama biliyorsunuz bu kukla durumunda. Ne ile geldi? Kasetle geldi FETÖ’cülerin hazırladığı kasetle geldi, Baykal için bir komplo kuruldu. Neticede o genel başkanlıktan düştü. Bu kasetle genel başkanlığına geldi kasetle gelen bu şekilde ki saçma sapan bir takım paçavralar ile gider. Onunla alakası var? Çünkü FETÖ’ye karşı bir vefa borcu var. Dolayısıyla FETÖ’nün emrinde dışarı çıkamıyor yani bir noktada ipler FETÖ’nün elinde. Ben buradan CHP’li kardeşlerime Genel Başkanlarına dikkat etmelerini istiyorum, ey CHP’li kardeşlerim Kılıçdaroğlu’nun halini salim kafa, salim bir zihin ile kendi muhasebenizi yapın. Ona göre kararınızı verin. Biz özellikle AK Parti milletin çimentosu ve gece, gündüz millet için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız gece, gündüz millet için çalışıyor. Cumhurbaşkanımızın cesareti ve kahramanlığı olmasaydı, 15 Temmuz’da Türkiye’yi tamamen işgal etmiş ve parçalamışlardı.”