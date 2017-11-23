Bakan Eroğlu’ndan Soçi’de yapılan zirveyle ilgili değerlendirme:

Dr. Veysel Eroğlu, Suriye’nin geleceğini belirleyecek olan Rusya’nın Soçi kentinde yapılan zirve ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Suriye’yi maalesef bazı güçler perişan etti. Bilhassa Suriye’yi bu şekilde yıkıp, yakan bazı ülkeler, karıştıran ülkeler var. Onlarında ellerini ceplerine atmaları lazım, Suriye’nin yeniden inşası şarttır” dedi.

Bakan Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen “Termal ve Çamur Festivali”ne katıldı. Program sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, sorular üzerine Soçi’de gerçekleştirilen ‘Suriye’nin yeniden inşa sürecine’ değindi. Bakan Eroğlu, “Efendim Suriye bizim gönül coğrafyamız içerisindeki bir ülke. Dolayısı ile bunun mutlaka yeniden inşası gerekiyor. Suriye’yi maalesef bazı güçler perişan etti. Hain Esad Suriye’nin tamamen harap olmasına, ben her tarafını gezdim o güzelim Humus, Halep dolayısı ile maalesef harap oldu, yıkıldı, yakıldı ve bombalandı. Dolayısı ile buranın yeniden ayağı kalkması gerekiyor. Bizde zaten Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriyelilerin yerleştiği bölgelerde gerekli hastane, sağlık tesisleri, içme suyu temini gibi çalışmaları yapıyoruz. Türkiye olarak da bizde destek vereceğiz. Ama bilhassa Suriye’yi bu şekilde yıkıp, yakan bazı ülkeler varan karıştıran ülkeler. Onların da ellerini ceplerine atmaları lazım, Suriye’nin yeniden inşası şarttır. Türkiye’de elinden gelen gayreti gösterecektir” diye konuştu.

“Maalesef şunu ifade edeyim bazı ülkelerde bunları halen destekliyor”

Bakan Eroğlu, bir başka gazetecisinin ‘Efendim FETÖ terör örgütünün Almanya’da para topladığı ve Türkiye aleyhine propaganda yürüttüğü yönünde haberler yapıldı, sizce bunu örgütün son çırpınışları olarak değerlendirebilir miyiz?” sorusunu yanıtlayarak şunları söyledi:

“Türkiye’de örgütün üzerine gidiyoruz. Hakikaten FETÖ tarihimizdeki en alçak, en kanlı terör örgütü. Bu hain Türkiye’nin başına çok büyük çorap örmek istedi, ama 15 Temmuz’da milletimizin kahramanlığı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın cesareti sayesinde bu püskürtüldü. Ancak bunlar yurt dışında gerek ABD’de, Almanya’da faaliyetlerine devam ediyor. Ama maalesef şunu ifade edeyim bazı ülkelerde bunları halen destekliyor. Ama eninde sonunda Türkiye Cumhurbaşkanımızın da ifadesi ile ‘bunların inlerine girildi ve son alçak tamamen etkisiz hale gelinceye kadar mücadelemiz devam edecektir.”

“Bunlara mutlaka Allah rızası için ‘FETÖ haini, alçağı’ diye söyleyin”

FETÖ konusunda özellikle ‘imam’ gibi kelimelerin kullanılmaması yönünde gazetecilerden ricada bulunan ve bunlara ‘hain ve alçak’ gibi kelimelerinde kullanılması gerektiğini ifade eden Bakan Eroğlu, “Bir de sizlerden bir şey rica ediyorum bunlara ‘FETÖ’nün imamı’ diyorsunuz. Bunlar imam falan değil. Bunlara mutlaka Allah rızası için ‘FETÖ haini, alçağı’ diye söyleyin. Ne imamı? Bunların imamlık ile alakası yok, bunlar hain. Medya bazen ‘falanca imam’, hadi sözde imam deseniz neyse ama imamda değil bunlar terörist, terörist başı ve onlara da terörist diyeceğiz. Özellikle bunu rica ediyorum. Allah aşkına bunlar hain. Bakın kanlı bir teşebbüste bulundular. En kanlı, en alçak ve bu teşebbüs Türkiye’yi yok etme, işgal etme ve parçalama girişimiydi. Ama Allah’a şükür milletimizin yazdığı destan sayesinde bu püskürtüldü. Hatta bu kahramanlık destanı sadece kendi tarihimize değil, dünya tarihine bir destan olarak geçti” diye konuştu.