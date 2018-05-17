Bakan Eroğlu’nun Danışmanı Yaraşır’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Yaraşır, Şuhut ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Bakan Eroğlu’nun Danışmanı Mustafa Yaraşır’ın annesi Şerife Yaraşır dün sabah saatlerinde kalın bağırsak kanserinden dolayı tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Bugün öğle namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanan merhum Yaraşır’ın cenaze törenine AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Av. Burhanettin Çoban, Şuhut İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Gültekin Özdemir, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, Şuhut Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe Baş Jandarma Komutanı Ümit Şevik, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Merhum Şerife Yaraşır’ın cenazesi, Şuhut Ulu Cami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şuhut Belediyesi Aile Kabristanlığı’nda toprağa verildi.