Bakan Kurtulmuş: "Siyasette bir Ali Cengiz oyunu daha bitti"

Bir dizi temaslar bulunmak ve açılışa katılmak üzere Afyonkarahisar’a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, uzun süredir yapımı devam eden müze inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. Ali Özkaya, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Hüseyin Sezen, protokol üyeleri ve Bakanlık yetkililerinin yer aldığı müze inşaatı ziyaretinde Bakan Kurtulmuş, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgiler aldı. Müze içerisindeki örnek odayı da inceleyen Bakan kurtulmuş, daha sonra konferans salonlarını, tarihi eserlerin teşhir edileceği bölümleri gezdi. Müze inşaatında çalışan işçilerle de sohbet eden Kurtulmuş, beraberindekilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Siyaseten Ali Cengiz oyunlarının karşılaştığı bir sayfa kapandı"

Müze inşaatı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Kurtulmuş, “İYİ Parti’ye geçen 15 CHP’li milletvekilinin tekrar partilerine geçmesini nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusu üzerine, "Hayırlı ve uğurlu olsun, doğru ve tabi olan bu. Bu arkadaşların CHP’den ayrılarak başka bir partiye gönderilmeleri kapalı kapılar ardından alınan bir kararın gereği idi. Halbuki millet onlara açık alanda oyları ile CHP Milletvekili olarak reylerini vermiş ve CHP’nin siyasetini devam ettirmeleri için onları parlamentoya göndermişti. Ben açık söyleyeyim; Bu ilk 15 kişi başka bir partiye gönderildiği zaman bize 28 Şubat’ın o karanlık günlerini hatırlatmıştı. Biliyorsunuz, 28 Şubat’ta da parlamento da çoğunlukta bulunan Refah Yol hükümeti bir şekilde çoğunluktan uzaklaştırılmayınca bir yanda paletlerin şakırtıları ile halk korkutuldu. Diğer tarafta kapalı kapılar ardında alınan bir karar gereği Doğru Yol Partisinin içerisindeki bazı milletvekilleri ayrılarak ‘Siz hadi gidin başka bir partiye’ diyerek adını bile unuttuğumuz ‘Şemsiye Partisine gidin’ diyerek yönlendirildiler. Böylece hükümetin çoğunluğu düştüğü için parlamento hükümet uzaklaştı. Şimdi bize bu 15 CHP’li arkadaşın bir şekilde yine kapalı bir kapı arkasındaki pazarlık gereği falanca partiye gönderilmiş olması şemsiye partisini ve 28 Şubat’ın karanlık günlerini hatırlatmıştı. Doğru olanı yapmışlar, millet onlara CHP Milletvekili olsun diye oy vermişti. Şimdi de milletin verdiği iradeyi kuşanıyorlar. Parlamento da fazla vakit kalmadı. Ama asli görevlerine tekrar dönüyorlar. Hayırlı ve uğurlu olsun doğrusu da budur. Türkiye böylece siyaseten Ali Cengiz oyunları ile karşılaştığı bir sayfayı da kapatmış oldu" cevabını verdi.

"Bu insanlar kıyamete kadar bu topraklarda yaşamaya devam edecek"

Başka bir basın mensubunun “’Amerika’nın Suriye’den çekiliyoruz’ demesinin ardından Münbiç’e üs kurmasına ne diyeceksiniz?” sorusuna da cevaplayan Kurtulmuş şunları söyledi:

“Şimdi bizim gönlümüz arzu eder ki bu coğrafyanın dışındaki bütün güçler Orta doğu coğrafyasından ayrılsınlar, yeter ya. Bir asırdır bu coğrafya da fink atıyorlar, bir asırdır emperyalist güçler bu coğrafyanın haklarını bölmek, sınırlarını böldükleri insanların gönüllerini ve zihinlerini bölmek için her türlü çabayı ortaya koyuyorlar. Orta Doğu, Orta Doğu halklarınındır. Biz başından beri söylüyoruz. Münbiç Münbiçlilerindir. Kerkük Kerküklerinindir. Musul Musulluların, Halep Haleplilerindir. Bu insanlar kıyamete kadar bu topraklarda yaşamaya devam edecek. Tarih boyunca olduğu gibi dışarıdan gelen bütün güçler günü geldiği zaman buradan çekilip gideceklerdir. Dolayısıyla bütün ülkelerin Orta Doğu da barışın sağlanabilmesi için burada askeri varlığımızı nasıl artırırız değil, bölge halkları kendi iradelerini kullanarak nasıl düzgün ve iyi çalışan demokrasiler inşa edebilir bunun üzerine yoğunlaşmaları lazım. Amerika Birleşik Devletleri, sorduğunuz için söylüyorum; genel değerlendirmenin dışında bu bölgeden çekileceklerini söylüyorlar. Ama sadece bir tek yerde değil. Bildiğimiz kadarı ile 20 yakın üste sahip durumdalar Suriye’de. Bunun bir sonu yok. Eğer işgallerle, bir takım yerlerde askeri varlıkları devam ettirmekle ve bu varlıklarını devam ettirdiğini zanneden ülkeler sonuç almış olsalardı Rusların Afganistan’da sonuç alması gerekirdi. Fransızların Cezayir’de sonuç almaları gerekirdi. Amerikalıların Afganistan’da sonuç almaları gerekirdi. Afrika’nın birçok farklı ülkelerinde, Asya’nın bir çok farklı ülkelerinde emperyalist güçler sonuç almaları gerekirdi. İşgalle, askeri varlıkları devam ettirerek o ülkenin halklarının iradelerini, özgürlüklerini, geleceklerini yok sayarak varlığını sürdürmek. O varlığı sürdürmek hiçbir ülkeye sonuç getirmez diyerek çok açık bir şekilde tavsiyede bulunmak isteriz. Yapacakları şey bölge haklarının güçlü demokrasileri kurması için bütün uluslararası camianın destek vermesi kaçınılmaz yoldur. En doğru yoldur."