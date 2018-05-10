Bakan Kurtulmuş: “Yayıncılık bakımından dünyada 11. sıradayız”

sırada yer aldığını , bunu 5. sıraya yükseltmeyi hedef olarak belirlemek gerektiğini vurguladı. Bakan Kurtulmuş, “Türkiye’de kişi başına günde 7 dakika kitap okuma oranı varmış. Almanya, Fransa gibi ülkelerin bizden daha az kitap okuduğunu görüyoruz. Ama bizden daha ilerde olan ülkeler var” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 6. Ulusal Yayın Kongresi, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla Afyonkarahisar’da gerçekleşti. Kongrede konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, kültürün bir milletin varlık alanı olduğunu söyledi. Bakan Kurtulmuş, “Türkiye’nin en önemli meselesi milli bağımsızlık meselesidir. Bu topraklar dünyanın en zengin meselesidir. Dünyanın en zengin kütüphanesidir. Milli kültürel bağımsızlığımızı ciddi şekilde kazanmak, arttırmak bizim en önemli meselemizdir. Türkiye’nin kültürel anlamında bağımsızlığını kazanmadan ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını kazanması mümkün değildir. Bu topraklarda ne varsa bize aittir. Onun için yayıncılık sektörü, milletimizin kültürel varlığını ileriye taşıyan en önemli sektördür. Bugün elimizdeki verilere göre dünyadaki kültür endüstrisinin boyutları varlığı 500 milyar dolarlık bir büyük pasta olarak tarif ediliyor. Bunun her açıdan yüzde 50 daha yukarıda bulduğunu tahmin ederim. Ama diyelim ki 500 milyar. Bugün 500 milyar doların 250 bin doları yayıncılık alanıyla ilgili. Bizim aldığımı payı sadece 3 milyar dolar olduğunu düşünürsek, bütün gelişmelere rağmen dünya kültür endüstrisi içerisinde küçük bir paya sahip olduğumuzu hep beraber görmek ve değerlendirmek durumundayız. Dolayısıyla bu pastanın büyütülmesi, sadece ekonomik büyümeye ulaşmak değil, aynı zamanda kendi ayakları üzerinde özgün eserleri oluşturarak bunun sonuçlarını elde etmek ve bunu sadece büyük bir endüstri değil aynı zamanda verimli bir entelektüel haline dönüştürmemiz gerekir” dedi.

“Yayıncılık bakımından dünyada 11. sıradayız”

Türkiye’nin yayıncılık bakımından dünyada 11. sırada olduğunu belirten Bakan Kurtulmuş, "Sadece 2008 yılında yayıncılık sektörünün boyutları 800 milyon dolarmış, bunun 3 milyar dolara çıkması bir başarı. Yeterli değildir ama bir başarıdır. Bugün 2 binden fazla kayıtlı yayıncımız var, 650 milyondan fazla kitap üretiyoruz ve 12 binden fazla kişiye de istihdam sağlıyoruz. Ayrıca 2017 yılı rakamlarıyla baktığımız zaman dünyada 11. sıradayız. Bazen ‘Türkiye’de çok fazla kitap basılmıyor, çok kitap okunmuyor’ diyorlar ona karşı bir argüman olarak söylüyorum, 11. sıradayız. Ama bu yetmez. Yayıncılık bakımından Önümüzdeki yıllarda Dünyada ilk 5’e girmeyi hedef olarak belirlememiz lazım" diye konuştu.

“Türkiye’de günde kişi başına 7 dakika kitap okunuyor”

Türkiye’de kişi başına günde 7 dakika kitap okunduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu;

“Almanya, Fransa gibi ülkelerin bizden daha az kitap okuduğunu görüyoruz. Ama bizden daha ilerde olan ülkeler var. Nerden geldiğini unutmayan milletler nereye gideceklerini de karıştırmazlar. Milletlerin hayatı şimdi geçmişe baktığınızda bir kısmı inişi-çıkışlı dönemlere sahiptir. Ama milletlerin geleceği hiçbir zaman düz bir çizgi ya da birbirini takip eden eğimler şeklinde devam etmez. Zaman zaman öyle dönemler olur ki milletlerin hayatında labirent gibi karışık, bir dehliz gibi karanlık gibi geçtiği dönemler olur. Milletlerin yolunu kaybettirmeyecek şey milletlerin sahip olduğu, kültürel değerlerdi. Allah’a şükürler olsun ki büyük bir birikime sahip olan bir milletiz.”