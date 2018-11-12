Bakan Soylu Afyonkarahisar'da (1)

Törende bir konuşma yapan Bakan Soylu, Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık ve şehadet destanlarının yazıldığı Afyonkarahisar gibi bir şehirde eğitim almanın, elbette ki çok başka bir duyguya ve manaya sahip olduğunu anlattı. Öğrencilere seslenen Soylu, "Bu şehrin toprağı size bir şeyler anlatmaktadır. Burada aldığınız eğitimle, Türkiye'ye katacaklarınızla, inanıyorum ki bu toprağa ve onun şehitlerine layık olacak, onların emeklerini boşa çıkarmayacaksınız. Dün memleketimizin başka bölgesinde, Muş Varto'daydım. AK Parti'de görev yaptığım süre zarfında 4-5 kere gittim. O günkü Varto ile bugünkü Varto'yu karşılaştırdım. Huzurun olduğu bir Varto'da şehit cenazesine gittim. Bir baba kulağıma eğildi ve bir cümle söyledi. Evladıydı ve evladının ay-yıldızlı tabutu önündeydi. Ama döndü bir şey söyledi. 'Bizim İbrahim sanatkardı, iyi bir mobilyacıydı' dedi. Evladını hem bir kahraman, hem bir evlat, hem de bir sanatkar olarak gören bir baba. Bunu sizlerle paylaşarak sözlerime başlamak istedim. Bu toprakların bizim tarafımızdan, hür, özgür bir şekilde yönetilmesini istemeyen zaten var. Biz dünyanın en kıymetli arazisinde oturuyoruz. Bu millet aynen biraz önce Muş'ta anlattığım babanın gösterdiği değerini unutmama aziz milletimizi ayakta tutmuştur” diye konuştu.