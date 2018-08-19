Bakan Soylu, Afyonkarahisar’da trafik uygulamasına katıldı

“Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile birlikte Afyonkarahisar’a helikopter ile gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) pistine iniş yaptı. Trafik ekiplerinin kurban bayramı dolayısıyla yaptığı yol uygulamasına katılan Bakan Soylu’yu Afyonkarahisar Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve protokol üyelerinin yanı sıra Burak ve Serap Aydın çifti de kızları İpek Aydın (8) ile birlikte karşıladı. Bakan Soylu daha sonra beraberindekilerle birlikte Özdilek kavşağında trafik uygulaması yapan ekipleri ziyaret etti. Polis mensupları tarafından karşılanan Bakan Soylu’ya Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yarımcısı Ahmet Özer çalışmalar hakkında bilgiler verdi. "Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim" projesi ile yürütülen ve çocuklara verilen trafik tanıtım kartını Müdür Yardımcısı Özer, Bakan Soylu’ya takdim etti. Projeyi çok beğendiğini söyleyen Bakan Soylu, kimlik kartı üzerinde yazılanları okuyarak, "Buraya arabada sigara içmenin de yazılması gerekiyor" dedi.

Bakan Soylu’dan çocuklara “kırmızı düdük”

Trafik uygulaması kapsamında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla bir süre sohbet ederek bayramlaşan Soylu, çocuklara ise babalarını kurallara riayet etmeleri yönünde uyararak "kırmızı düdük" hediye etti. Çocuklarla yakından ilgilenen ve onların babalarını uyarmasını isteyen Bakan Soylu, ailelere lokum ikram ederken çocuklara da oyuncak dağıttı. Trafik ekipleri bir yolcu otobüsünü durdururken Bakan Soylu’da otobüsün içerisine girerek yolcuların bayramlarını kutladı. Bakan Soylu’yu karşısında gören yolcular ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Soylu, yolcularla sohbet ederek onlara ikramlarda bulundu.

Bakan Soylu, Afyonkarahisar’daki temaslarına trafik kazasında yaralanan AK Parti Isparta Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü ve diğer yaralıları ziyaret etti. Soylu daha sonra Eskişehir’e hareket etti.