Bakan Soylu’dan o aileye teşekkür

Kara Havacılık Okul Komutanlığı’nın Isparta’ya taşınma esnasında havalanan askeri helikopter geçen cuma günü tedbir amaçlı Şuhut ilçesine bağlı Anayurt köyü yakınlarına zorunlu iniş yaptı. Helikopterin iniş yaptığını gören yöre halkı ilk olarak olumsuz bir durum olup olmadığını anladıktan sonra askerlere kucak açarak evlerinden getirdikleri yiyecek ve içeceklerle hemen bir sofra kurdu. Köylüler, 2’si pilot 6 mürettebata yer sofrasında yemek ikramında bulundu.

Süleyman Soylu arayarak teşekkür etti

Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile beraberindeki Şuhut AK Parti İlçe Başkanı Gültekin Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Vekil Yurdunuseven ve Başkan Özdemir teknik arızadan dolayı Anayurt köyü Sayılar mevkiine acil iniş yapan askeri helikopter personellerine kucak açan aile babası Ali İhsan Yıldırım ile bir süre sohbet ederek örnek davranışından dolayı teşekkür etti. Ardından baba Yıldırım, Milletvekili Yurdunuseven tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştürüldü. Bakan Soylu telefonda, "Öncelikle sağ olsunlar var olsunlar. Göğsümüzü kabarttılar. Memleketimizin asaletinin nasıl olduğunu, ana yüreğinin nasıl olduğunu, bir ailenin nasıl olduğunu, misafirin ne demek olduğunu bizim milletimiz ve memleketimiz tüm dünyaya göstermiş oldular. Bir de evlatlarımıza sahip çıkarak kahramanlara nasıl muamele edildiğini bir kez daha göstermiş oldu. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Ardından telefonda "Biz herkesin yapabileceği bir şeyi yaptık. Olağanüstü bir şey yapmadık" diyen baba Ali İhsan Yıldırım’a Bakan Soylu "Bazen herkesin yaptığı bir şeyi yapabilmek büyük bir ders oluyor. Ne güzel keşke biz de orada olsaydık da o yemeklerden, lezzetlerden yeseydik" cevabını verdi.