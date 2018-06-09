Bakan Veysel Eroğlu Dinar’da

Dr. Veysel Eroğlu, Dinar’da temel atma merasimine katıldı. Burada konuşan Bakan Eroğlu, "Afyonkarahisar’ın ilçeleri arasında en büyük yatırımı alan Dinar, bir katrilyonu aştı" dedi.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen temel atma merasimine, Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Adayı Ali Özkaya, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Afyonkarahisar’ın ilçeleri arasında en büyük yatırımı alan Dinar, bir katrilyonu aştı"

Burada konuşan Bakan Eroğlu, Dinar ilçesine bir katrilyondan daha fazla yatırım yapıldığını belirterek, "Dinarlı hemşehrilerimizin Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah bu bayramların bütün milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Sevgili kardeşlerim bizler bu bölgenin evladı olarak gerçekten sizlerle buluşmaktan gurur duyuyoruz. Buraya yatırım yapmak bizim boynumuzun borcu. Dinar’a o kadar büyük yatırımlar yapıldı ki maşallah Dinar Dinar olalı böyle yatırım görmedi. Afyonkarahisar’ın ilçeleri arasında en büyük yatırımı alan Dinar, bir katrilyonu aştı. Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi branşlarda hizmetler yapıldı" ifadelerini kullandı.

Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından badem ve ceviz sertifikalarını vatandaşlara takdim etti.