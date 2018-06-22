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22 Haziran 2018 17:36

Bakan Veysel Eroğlu İscehisarlı vatandaşlar ile buluştu

24 Haziran seçimleri öncesi çalışmalarını Afyonkarahisar’da sürdüren Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.

Bakan Veysel Eroğlu İscehisarlı vatandaşlar ile buluştu

22 Haziran 2018 17:36

Dr. Veysel Eroğlu, İscehisar ilçesinde partisi tarafından düzenlenen meydan toplantısına katıldı.


Meydan toplantısında hemşerilerine seslenen Bakan Eroğlu; “Bizler Afyonkarahisar’a bir avuç baraj, gölet yokken, işte burada değerli kardeşim Halil bey var birlikte 59 baraj ve göleti sadece Afyonkarahisar’ın ilçe ve beldelerine yaptık. Tabi daha talep var ölçümler yapılıyor. Onları da yapacak bizleriz kardeşlerim. Biliyorsunuz şuan da Giresun Şehitlikleri ile ilgili güzel bir çalışma yaptık. O bölgeyi de milli parklara dahil ettik hayırlı olsun’’ dedi.


Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.




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