BAL: Sandıklıspor: 1 - Karaman Belediyespor: 3

Grup'ta mücadele eden Sandıklıspor, sezonun ilk maçında Karaman Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Sandıklı Şehir Stadı'nda oynanan maçta 17. dakikada Sandıklıspor'dan Özgür Şengüler takımını 1-0 öne geçirdi. Karaman Belediyespor 22. dakikada Erdi Güncan ile beraberlik golünü attı. İlk yarı Karaman Belediyespor 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda Konuk takım 73. dakikada Hakan Barhan ile bir gol daha bularak skoru 3-1 getirdi. Maçta başka gol olmayınca Karaman Belediyespor sahadan 3-1 galip ayrıldı.