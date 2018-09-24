Balıkesir Baltok Başkanı Mustafa Bahçeci hakemlere çiçek verip özür diledi

Hafta sonu Afyon'da oynanan Afjet Afyonspor Balıkesir Baltok maçı öncesi, Balıkesir Baltokspor Kulüp Başkanı Mustafa Bahçeci, hakemlere çiçek vererek camialarından özür diledi.

Mustafa Bahçeci, Spor Toto 1. Lig maçı öncesi seremoniye çıkan Afjat Afyonspor - Balıkesir Baltok maçı hakemleri Ramazan Keleş, Emin Yıldırım ve Cemil Tunç'a çiçek vererek Balıkesir'de oynanan Ümraniye maçında kendini bilmez bir kişinin hakeme fiili saldırıda bulunmasının tüm Balıkesir'e mal edilmemesini dileyerek hakem camiasından özür diledi.

Bu olaylar nedeni ile Balıkesir Baltok Kulübü'ne 2 resmi müsabakayı seyircisiz oynama ve 100 bin lira pare cezası verilmişti.