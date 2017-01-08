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08 Ocak 2017 16:11

Baro Başkanı Şahin genç avukatların yemin töreninde konuştu:

Baro Başkanı Şahin genç avukatların yemin töreninde konuştu:

08 Ocak 2017 16:11

Afyonkarahisar Baro Başkanı Turgay Şahin, avukatlık mesleğinin dünya ile birlikte Türkiye’de de değiştiğini kaydederek, “Avukatlığı 50 yıl önceki gibi yapmaya çalışıyoruz. Mesleğimizi bu şartlarda icra etmenin imkansız olduğunu görüyoruz. Kalite ve hizmetin sürdürebilirliği için mesleğe yeni başlayan arkadaşlarımızın kendilerini geliştirmeleri lazım" dedi.
Başkan Şahin, Yusuf Ziya Bilgiç, Tuğçe İnce, Emine Karadaş ve Kazım Yaşayacak’ın avukatlık yemin törenine katıldı. Şahin, genç avukatlara tavsiyelerde bulunarak kendilerini geliştirmeleri gerektiğini hatırlattı. Afyonkarahisar Barosu’nda gerçekleştirilen yemin töreninde konuşan Başkan Şahin, “Avukatlık Türkiye’de 100 yıldır sürdürülen bir meslek. Allah devletimize milletimize ömür verdikçe, hukuk devleti ayakta kaldıkça bu meslek olacak. Biz bugün avukatlığı dün icra edildiği gibi icra etmeye çalışıyoruz. O nedenle sıkıntı var. Avukatlığı 50 yıl önceki gibi yapmaya çalışıyoruz. Bu şartlarda icra etmenin imkansız olduğunu görüyoruz. Avukatlık artık bütün dünyada değişiyor, Türkiye’de de değişti ve buna ayak uydurmak lazım. Kalite ve hizmetin sürdürebilirliği için öncelikle mesleğe yeni başlayan arkadaşlarımızın kendi alanlarında ve hayatın her alanında kendilerini geliştirmeleri lazım.
Dün tek başına yeterli olan ruhsatnamenin yanında bugün başka belgeler de gerektiriyor. Avukatlık mesleğinin üzerine ne koyarsanız, o kadar farklı olacaksınız. Avukatlık serbest meslektir. Dar kalıplar arasında kalmayın. Çok yorucu bir meslektir bu. Çok zengin olmak istiyorsanız, kendinize başka bir meslek seçin. Avukatlık mesleğini tercih etmemizin nedeni manevi tatmin ve üstün adalet duygusu olmalı. Aksi takdirde bu meslek ideal bir meslek değil. Tek başına avukatlık sona erdi. Avukatlık bir takım işi haline geldi. Büro sistematiği oluşturmak zorundasınız, birden fazla avukatla çalışmanın yollarını arayın” diye konuştu.



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